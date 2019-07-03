الدخيلي يستحصل موافقة وزارة النقل العراقية لإعادة تأهيل كراج الناصرية الموحد

المكتب الاعلامي

اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي على استحصال موافقة وزارة النقل العراقية الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لإعادة تأهيل كراج الناصرية الموحد .

واوضح الدخيلي ” تمت الموافقة رسمياً على اعادة تأهيل كراج الناصرية الموحد من قبل الشركة العامة للنقل الخاص بعد الكثير من العقبات والمشاكل التي واجهت اعادة تأهيله في الفترات السابقة .

وبين نائب محافظ ذي قار ” ان كتبُ رسمية ارسلت إلى مكتب وزير النقل في وقت سابق دعونا فيه إلى النظر بكراج الناصرية الموحد وبحث إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بإعادة بنائه وتأهيله ليكون واجهة تليق بمحافظة ذي قار .

واضاف الدخيلي ” ان اعادة تأهيل وبناء الكراج يتضمن العديد من المسقّفات والمحال التجارية ومواقف السيارات واكساء الطرق الداخلية وانشاء الارصفة ونصب اجهزة الكترونية لتحديد انطلاق المركبات ودخولها وفق خطة تحددها أدارة فرع الشركة بالمحافظة .

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )