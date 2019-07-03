السيدة العجوز تعيد حارسها المخضرم

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان السابق، إلى يوفنتوس.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إنَّ بوفون سيخضع للكشف الطبي في يوفنتوس، غدًا الخميس، قبل التوقيع رسميًا على عقد عودته إلى السيدة العجوز.

وسيعود الحارس المخضرم، إلى تورينو خلال صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده رفقة سان جيرمان ورفضه الاستمرار لموسم آخر في “حديقة الأمراء”.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أنَّ بوفون سيوقع على عقد لمدة عام واحد مع يوفنتوس، سيحصل بموجبه على راتب قيمته 1.5 مليون يورو، على أن يتولى لاحقًا منصبًا فنيًا، أو إداريًا بالنادي بعد انتهاء الموسم.

وأضافت أن عقد بوفون، سيتضمن شرطًا يجبر ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، على إشراكه في 8 مباريات على الأقل في بطولة الدوري الإيطالي.

ويقف الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، على بعد 8 مباريات من تجاوز الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بالدوري الإيطالي، المُسجل باسم باولو مالديني، أسطورة ميلان، صاحب الـ674 مباراة.انتهى