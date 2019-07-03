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العراق وايران يبحثان حسم متعلقات نهر مشترك

عقد في طهران اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي المشترك الثاني بين العراق وايران في اطار التفاهمات الحاصلة بين رئيسي البلدين حول نهر اروند.

وحضر هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير عام الشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية الايرانية ومستشار وزير الخارجية العراقي، مندوبون عن الوزارتين والاجهزة المختلفة المعنية في البلدين.

وجرى البحث في الاجتماع حول الاطار العام المتعلق بتمهيدات الكري والتنظيف لنهر اروند وتقرر رفع الافكار المشتركة لغرض التفاهم والتنفيذ لكبار مسؤولي البلدين.

وقبل ذلك اجتمع فريق العمل التقني الموقت لكري نهر اروند حيث بحث خبراء البلدين بشان الجدول الزمني للعمليات التنفيذية المتعلقة بتنظيف هذا النهر.

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