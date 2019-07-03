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الكويت تستضيف رسمياً بطولة كأس اسيا لليد في كانون الثاني

الكويت تستضيف رسمياً بطولة كأس اسيا لليد في كانون الثاني
أعلن الاتحاد الكویتي لكرة الید، الیوم الاربعاء، قبول طلب الكویت لاستضافة بطولة كأس آسیا ال19 لكرة الید المزمع عقدھا في كانون الثاني المقبل.
وقال أمین سر الاتحاد قاید العدواني في تصریح صحفي، انه” تم رفع الایقاف عن كرة الید الكویتیة بشكل رسمي في اجتماع
الجمعیة العمومیة للاتحاد الدولي بالاجماع في السوید”.
وكان الاتحاد الكویتي لكرة الید قد تقدم الاسبوع الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسیوي لكرة الید لاستضافة كأس آسیا للمنتخبات.انتهى
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