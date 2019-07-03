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النزاهة البرلمانية الكوردستانية تبحث ايجاد حل لمشكلة مقاييس الماء

عقدت لجنة النزاهة وشؤون البرلمان والشكاوى، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الاعتيادي باشراف رئيس اللجنة شيرين امين وعضوية نائب الرئيس واعضاء اللجنة.

في بداية الاجتماع تمت قراءة مختصر محضر الجلسة السابقة اللجنة من قبل نائب رئيسها، ثم تمت قراءة الكتب والمطالب والشكاوى الموجهة من قبل المؤسسات والمواطنين الى اللجنة، وبعد مناقشتها تم اجراء اللازم ازاءها وتمت اجابة الكتب التي تستدعي الضرورة الاجابة عليها.

وجرى خلال الاجتماع ايضا طرح نتائج الزيارة التي قامت بها رئيس اللجنة ونائبها الى محافظة اربيل لغرض متابعة مشكلة مقاييس الماء الصافي لمنازل المواطنين، وتقرر تشكيل لجنة فرعية للمزيد من المتابعة لهذه المسألة بهدف ايجاد حل مناسب لها.

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