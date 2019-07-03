بارزاني لمؤتمر مشاهير الكورد: المبدعون والمشاهير ثروة معرفية وجزء من ثقافة الانسانية

في مراسم بدء المؤتمر الدولي للمشاهير الكورد، في مدينة سنندج بكوردستان ايران، يوم الثلاثاء، تمت قراءة كلمة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من قبل مبعوث رئاسة الاقليم زيرك كمال.

وبدأ مؤتمر مشاهير الكورد في مدينة سنة في كوردستان ايران اعماله ومن المقرر ان يتم تكريم 30 شخصية من المشاهير في مختلف المجالات.

ومثل زيرك كمال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وقال في كلمة له ان الاشخاص المبدعين والمشاهير من اية دولة كانوا، ويحملون اية هوية قومية او دين، جميعهم ثروة معرفية ومعنوية وهم جزء من ثقافة الانسانية باجمعها.

واشار الى ان هؤلاء الاشخاص رفيعي المكانة عن طريق الكدح والنضال ونتاج الافكار والاداب والعلوم، اصبحوا صوتا وصدى لشعوبهم وهم مستمرون في السعي لبناء جسور الثقة والمحبة بين جميع شعوب الارض.