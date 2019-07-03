تجار القومية اليزيدية ظلمونني في مثل هذا اليوم.؟

لست بصدد ( تمديح ) نفسي أو مطالبة أخذ ( الثأر ) من البعض من تجار القومية والدين بيننا نحن الأيزيديين العراقيين ( الكورد ) الأصالة و الجغرافية والقومية واللغة العريقة……..

عندما كتبت وسأكتب وأكرر توجيه ( النقد ) اللأذع لهم وأيصال صوتي وندائي للرب و للحق والتأريخ وشاهدآ على ( الظلم ) والغبن والخداع و العصر ووووووووأن صحت التسمية ……..

بأنني كنت ( أصغر ) عمرآ / 13 عامآ ضمن مجموعة مؤلفة من ( 14 ) نفر من البيشمه ركه الأبطال / مقاتل كوردي وكوردستاني أيزيدي / شنكالي / جيلكي العشيرة……….

في صفوف ( البارتي ) الحزب الديمقراطي الكوردستاني العراقي الحالي في منطقة جبل ( شنكال ) سنجار / العراق لعام 1974م……….

عندما تمت محاكمتي والآخرون ظلمآ وخيانة يزيدية وتجارة لنا في معسكر / الغزالي للجيش والمحاكمة العسكرية الخاصة في مدينة الموصل من قبل ذلك النظام البعثي العفلقي الصدامي المجرم مابين ( الأعدام ) ل 9 منهم والمؤبد ل 3 منهم وخمسة سنوات سجن لي وللزميل العزيز ( كمال خلف داود ) المهركاني العشيرة قد قضيناه ظلمآ وتجارة متكررة ………

نعم وأكرر كلمة ( أعادة ) السجن المكرر في سجن مديرية المدرسة الأصلاحية في ( بغداد ) العاصمة ومنطقة / الرشاد ومابين الأعوام 1974 – 1979م………….

نعم أيها القراء الكرام يا أصحاب الشأن والأختصاص والمحترمون وجميعآ …………

ليشهد الرب وليعلم الجميع بأنني لست بصدد ( التمديح ) والتحريض والفخفخة والتكبر وووووووووأنما ومنذ ذلك العام ولحد اليوم والىىىىىىىىىىىىىىىى متى لالالالالالا أستطيع ولم ولن أصدق كلام وأدعاءات ( الأغلبية ) من الأمير والثيوقراطيون ومسؤؤلون ومختاري وشيوخ الأيزيديين العراقيين وعامة وفي شنكال بالذات………..

عندما قالوا وسيقولون ويتملقون وسيمدحون أنفسهم باطلآ وفراغآ في الهواء بأننا ( نخدم ) ونعمل ونناضل من أجل أهلنا وقومنا الأيزيدي والعكس هو الصح…………….

بأستثناء ( القلة ) والبعض منهم فكانوا وسيكونون ( رمز ) الحق والنضال ولكن ( الأغلبية ) البقية قد ضاعوا حقهم وسمعتهم ولم ولن يكونوا سوى ( سماسرة ) وتجار وحسود ومنافقون ورخصاء لبيع أهلهم وقومهم الأيزيدي الى كل من ( حكم ) وسيحكم أدارة وقيادة أهل شنكال وعموم المنطقة وسواء كانوا من الأحزاب الكوردية المسلمة الرئيس.؟

أقصد قيادة ( البارتي ) التي أنتمي اليه بكل فخر وأعتزار أو قيادة PKK المسلمة القيادة أيضآ وكذلك قيادة أوك / الجلاليين وحتى الشيوعيون والحكومة العراقية الشيعية المذهب………..؟

في مثل هذا اليوم 3 / 7 من عام 1975 وبعد تنفيذ وتطبيق بنود تلك الأتفاقية الخيانية العربية الفارسية العراقية الأيرانية الجزائرية وأدناه ………….

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

ضد الشعب الكوردي والكوردستاني العراقي وقيادته وحركته القومية والتحررية البارزانية المناضلة في يوم ( الغدر ) والخيانة في 6 / 3 / 1975م…………………..

ففي بداية هذا الشهر ( 7 ) أو 6 كانت تلك الحكومة العراقية البعثية أو ما سميت بمجلس قيادة الثورة كانت قد أصدرت ( قرار ) العفو العام وسرآ عن ( جميع ) قوات البيشمه ركه من المحكومون بحكم الأعدام والسجن والأعتقال نسبة للكورد المسلمون التدين وفقط.؟

لكن والف لكن بأستثناء ( الأيزيديين ) بحجة أن قوميتهم عربية أموية الأصول.؟

بناء على ( طلب ) أو رغبة وموافقة ذلك ( الأمير ) ومختاري منطقة شنكال.؟

قررت أدارة السجن وسهوآ وخطأ بالأفراج الفوري عني وعن الزميل كمال……………

بعد حوالي ( 28 ) يومآ أي في يوم 1 / 8 / 1975م وفي قرية ( همدان ) المناضلة الشعب والمختار الأشقاء الشجعان والمناضلون الراحلون ( خدر ) وقاسم حسون……………

تفاجأنا بوصول ( الرفاق ) البعثيون وآلات التخريب ( شفل ) وبلدوزرات وسيارات وأسلحة وتهديد الناس بهدم بيوتهم والرحيل جبرآ وقسرآ وظلمآ الى مجمع ( البعث ) تل قصب.؟

تمت ( تخريب ) وتهديم وتعريب وتبعيث ( شنكال ) وكل شنكال وجمعهم في ( 10 ) مجمعات ومعسكرات بشرية وتسميتهم بأسماء عربية وأسلامية وسنية المذهب ورغم ديانة ( 90 % ) أيزيدية ومسيحية وقلة من شيعة المذهب بينهم والعتب على ( الأمير ) ومختاري الأيزيدية.؟

مثل مجمع……

1.العروبة.؟

2.الرسالة.؟

3.الحطين.؟

4.القادسية.؟

5.الوليد.؟

لالالالالالالالالالا أتذكر فبأمكان أحفاد ( الأمير ) ومختاري شنكال وأنذلك أكمال البقية.؟

بعد حوالي ( 8 ) أشهر من الكتب والمراسلات والأسئلة بين ( أدارة ) السجن ووزارة العمل والدوائر الأمنية في بغداد والموصل وشنكال ففي يوم 24 / 2 / 1976م القوا القبض عليً ومن ثم على أخي وزميلي كمال وأعادتنا الى نفس السجن ولأكثر من ( 3 ) سنوات أضافية بحجة أننا هاربون وعرب الأصول وغير مشمولون بقرار العفو عن ( الكورد ) المسلمون …………

هههههههههههه هذه هي أحدى وأبسط وأقبح ( خدمة ) غير أنسانية كان قد قام به ذلك ( الأمير ) ومختاري شنكال لأهلهم وقومهم الأيزيدي.؟

فهل تغيرت الأمور وأحفادهم سيخدمون أهلهم وقومهم بصدق ورفض البيع والتجارة.؟

بير خدر الجيلكي

المانيا في 3.7.2019