رئيس الوزراء: حسم مرشحي الوكالات بعيداً عن المحاصصة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، ان اللجان الخاصة تعمل على حسم ملف مرشحي المناصب التي تدار بالوكالة بعيدا عن المحاصصة.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي، إن “اللجنة الخاصة بملف الوكالات تعمل على حسم جميع القوائم في إطار سعيها لإنهاء الوكالات في مفاصل الدولة”.

وأضاف أنه “تم وضع ضوابط مهنية باختيار المناصب الخاصة والوكالات بعيداً عن المحاصصة”.

وفي سياق آخر، قال عبد المهدي إن “الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر ضد داعش وآن الاوان لضمان حقوقه وتنظيم الاوضاع الامنية”.

وأضاف أن ضباط الحشد لا ينقلون الى صفوف القوات الامنية والجيش باستثناء من حصل على رتبة عسكرية رسمية.

واشار القائد العام للقوات المسلحة إلى ان “مجلس الوزراء، صوّت على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار محافظة نينوى”.

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى أن “التحقيق في قضية التظاهر عند السفارة البحرينية غير مكتمل وسيتم التعامل مع المعتقلين وفق القانون”.