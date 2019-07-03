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ضبط مئات الكيلوغرامات من عسل ايراني غير صالح في السليمانية

اعلنت قائممقامية السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان احدى اللجان المشتركة تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة العسل غير الصالح للتناول والاستخدام.

وجاء في بيان للقائممقامية انه نتيجة للزيارات والتفتيش الذي قامت به اللجنة الثلاثية التابعة للجان المشتركة التي تتابع السلع والبضائع التي يستخدمها المواطنون، تبين ان المعرض التي قامت ايران بافتتاحه في “مجدي مول” السليمانية يحتوي على 540 كيلوغراماً من مادة العسل غير الصالح للاستخدام يباع للمواطنين.

واضاف البيان انه تمت مصادرة العسل غير الصالح وهو على نوعين، واحد منه جلب مع الخلايا، علما ان استيراد العسل مع الخلايا غير مسموح به وفقا لتعليمات وزارة الزراعة في حكومة الاقليم خشية انتقال الحشرات المضرة عن طريقها.

وتابع ان النوع الثاني هو عسل معبأ في صفائح معدنية (تنكات) وتم ارسال نموذج منه الى صحة السليمانية لغرض الفحص، مبينا ان نتيجة الفحص اظهرت ان العسل غير صالح للتناول والاستخدام، مشيرا الى ان قائممقام السليمانية قرر اتلاف هاتين النوعيتين.

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