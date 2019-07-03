عشائر ترفض قراراً لعبد المهدي: هدفه تأسيس حرس ثوري عراقي

أفاد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، يوم الثلاثاء، بأن عشائرهم ترفض انضمام الحشد الشعبي الى المنظومة الامنية، داعيا الى محاسبتهم على “ما اقترفوه تجاه العرب السنة”.

وقال الحويت ان “العشائر العربية ترفض ضم الحشد الشعبي الى المنظومة الامنية”، عادا “قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قرارا فرديا وليس من حقه اصدار هكذا قرارات، قبل محاسبتهم على جرائمهم”.

وتابع ان “قرار عبدالمهدي جريمة بحق العرب السنة والقوميات الديانات والمذاهب، وكان من المفترض بعادل عبدالمهدي ان يحاسب الميليشيات على جرائمها بحق العرب السنة والمناطق الذي احتلتها، بدلاً من تكريمهم”.

واشار الحويت الى ان “قرار عبدالمهدي بضم الميليشيات الى المنظومة الامنية هو ناتج من الخوف من الاستهداف الامريكي على مواقع الفصائل المسلحة، وهو بمثابة تأسيس حرس ثوري عراقي ايراني”.

ولفت الى ان “خطورة الفصائل المسلحة ستكون اشد من السابق، ولا ينبغي منحهم الحرية مجدداً كي يعودوا لممارسة جرائمهم تحت غطاء المنظومة الامنية”، مطالباً “الأمم المتحدة والجانب الامريكي بالتدخل لمنع ضم الميليشيات الى المنظومة الامنية”.