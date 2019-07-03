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عفرين: مقتل مدني كوردي تحت التعذيب في سجون ميليشيات المعارضة

أعلنت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأربعاء، مقتل مدني كوردي تحت التعذيب في سجون ميليشيات المعارضة الموالية لتركيا في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان: «استشهد المواطن أصلان بيرم سينو (35 عاماً) من أهالي قرية بعدنلي التابعة لناحية راجو الذي اختطف منذ أكثر من تسعة أشهر من قبل العناصر المسلحة التابعة لفصيل أحفاد الرسول المسيطر على القرية وتم تسليمه فيما بعد لفصيل المعتصم بالله».

وأضافت المنظمة، أن «بيرم سينو تعرض إلى تعذيب بشكل وحشي، وفي يوم الاثنين بتاريخ 01/07/2019 تم إعلام ذويه بخبر وفاته».

وأشارت إلى أن «بيرم سينو ينتمي لعائلة فقيرة جداً معدومة وتعمل بالأجر اليومي».

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