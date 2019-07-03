كرميان.. حملة لسرقة دراجات خطباء المساجد

اعتقلت الشرطة المحلية في كرميان اقليم كوردستان، عددا من الاشخاص الذي اقدموا خلال الايام الماضية على سرقة الدراجات الهواية لخطباء المساجد.

وبحسب شرطة كرميان، “شهدت الايام الماضية تكرار عمليات سرقة الدراجات الهواية من داخل المساجد والتي تعود لخطبائها بالتحديد في مدينة كلار من قبل اشخاص مجهولين.

واضاف، “بعد المراقبة ومتابعة الكاميرات تم اعتقال اثنين من السراق”.