محافظ بغداد: اكملنا قوائم تعيينات التربية وننتظر قرار مجلس الوزراء للمباشرة

اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اكتمال القوائم الخاصة بأسماء المتقدمين على تعيينات التربية، مشيرا الى انتظار قرار من مجلس الوزراء للمباشرة باعلانها،

عازيا تأخير الإعلان الى اصدار تعليمات تنصف المتقدمين إضافة الى التخصيصات المالية والية توفيرها .

وقال الجزائري في تصريح له ان “محافظة بغداد هي جزء من هذه المنظومة ومعنية بملف التعيينات الخاصة بالتربيات وان المحافظة ومديريات التربية عكفت على استلام طلبات المتقدمين وتنظيمها فضلا عن المخاطبات المستمرة للحكومة المركزية من اجل الإسراع باطلاق تلك التعيينات، مرجحا “اعلان التعيينات خلال تموز الجاري بعد اصدار قرار من رئاسة الوزراء بذلك”.

واضاف محافظ بغداد ان “المحافظة لديها تخصيصات مالية لانشاء قرابة 200 مدرسة أدرجت ضمن خطة هذا العام وسيتم المباشرة بها قريباً للأسهام بحلحلة مشاكل الدوامات الثنائية والثلاثية”، مشددا على ان “المحافظة عازمة على احداث تغيير بالواقع التربوي في العاصمة”.