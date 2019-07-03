مسرور بارزاني يتحصل على دعم دولي لبرنامج الحكومة الجديد للإقليم

اعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت يوم الثلاثاء عن دعم برنامج حكومة اقليم كوردستان المقبلة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديد للاقليم مسرور بارزاني ان الاخير التقى اليوم بلاسخارت.

واضاف البيان انه خلال اللقاء تم التباحث بشأن المستجدات والمسائل المتعلقة بالعراق والمنطقة، وكذلك مسألة تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان، والعلاقات بين اربيل وبغداد، والاوضاع في مناطق المادة 140 حيث تم التأكيد على معالجة الخلافات وفق اسس الدستور.

ونوه البيان انه خلال اللقاء سلط مسرور بارزاني الضوء على دور الامم المتحدة بما يتعلق بحل القضايا العالقة، وتطبيع الاوضاع في كركوك، واعادة اعمار المناطق من الحرب ضد تنظيم داعش، عادا مراقبة واشراف الامم المتحدة على مسألة عملية اعادة اعمار تلك المناطق بالأمر الضروري.

من جهتها عبرت بلاسخارت عن سعادته بالخطوات المتخذة في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان، والتقدم الحاصل في العلاقات بين اربيل وبغداد.

واعلنت عن دعم الامم المتحدة لبرنامج الحكومة المقبلة، ومساعيها في مجال الاصلاحات، ومعالجة الخلافات والقضايا العالقة.