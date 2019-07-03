مكافحة حريق في مدينة الصدر التهم مخزنا للسلاح لسرايا السلام

نشب حريق داخل معمل اتضح انه مخزنا للسلاح تابع لسرايا السلام في مدينة الصدر.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، انه بقيادة وأشراف المدير العام اللواء كاظم سلمان بوهان دفاع مدني بغداد الرصافه تكافح حادث حريق نشب داخل معمل السكائر في مدينة الصدر منطقة الاورفلي.

وبحسب مصادر مطلعة ان الحريق وقع داخل مخازن للأسلحه والاعتده تابع الى سرايا السلام، ومخزن اخر تابع الى المفوضية العليا للأنتخابات يحتوي على مواد مستهلكة.