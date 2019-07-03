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وزارة الثقافة تقترح توحيد الاغنية العراقية باللغتين العربية والكوردية

اقترح وكيل وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقية جابر الجابري يوم الثلاثاء توحيد اللغتين العربية والكوردية في طرح الاعمال والنشاطات الثقافية والفنية بالذات في الاغنية العراقية.

وقال الجابري في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في حكومة اقليم كوردستان، “نريد ان نولي الاهتمام للمجال الثقافي، وايجاد نقاط تقربنا اكثر مع الثقافة الكوردية”.

واضاف “نخطط للتنسيق في مجال العمل الثنائي مع اقليم كوردستان وان يكون هناك برنامج ونشاطات وفعاليات خاصة لحكومة الاقليم وتغطيتها باللغتين العربية والكوردية”، داعيا الى فتح معارض مشتركة للأعمال الفنية والثقافية.

وتابع بالقول انه “يتعين توحيد الاغنية العراقية باللغتين العربية والكوردية وان يتم نشرها في اغنية واحدة وليس متفرقة”.

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