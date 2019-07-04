أردوغان في مهبّ الريح ..

نبذة عن أردوغان :
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مواليد 1954 من عائلة فقيرة ، إنتمى لحزب الخلاص
الوطني بقيادة نجم الدين اربكان سنة 1989 ، ثم إنتمى لحزب الرفاه ورشح للبلدية وفشل سنة
1994 ، وفي سنة 1998 فاز بمنصب العمدة ، وفي سنة 2001 أسس مع عبدالله غول –
حزب العدالة والتنمية ، وفاز الحزب في الإنتخابات التشريعية ب 363 مقعداً وأصبح
عبالله غول رئيساً للوزراء بدلاً من أردوغان على الرغم من نجوميته وقربه من الشعب
لأن أردوغان كان قد حكم عليه 10 أشهر سجناً لتحريضه على الكراهية ، ولكن بعد إسقاط
الحكم عنه أصبح رئيساً للوزراء منذ 2003 لغاية 2014 ، وفي نفس السنة أصبح رئيساً
لتركيا في إنتخابات مباشرة .
وجرت الإنتخابات في إسطنبول وفاز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو وتغلب على
بن علي يلدريم ، وبعد إعادة الإنتخابات ، فاز مرشح المعارضة فوزاً ساحقاً للمرة الثانية .
والآن إنشق على باباجان نائب رئيس الوزراء السابق عن حزب العدالة والتنمية ليؤسس
حزباً جديداً مدعوماً من عبدالله غول ، الذي ينتقد السياسة الدكتاتورية التي يتبعها اردوغان
وتدخل عائلته في شؤون الدولة ، وأصبح شبه المؤكد أن أحمد داود اوغلو يؤسس حزباً
جديداً أيضاً ، وإنه يرفض النظام الرئاسي الحالي .
ويظهر أن خلافات عاصفة وإنشقاقات كبيرة تهدد مستقبل حزب العدالة والتنمية ومستقبل
اردوغان السياسي ، لدكتاتوريته وضربه لشعبه الكردي وتوقيفه كل مؤيدي الإنقلاب الفاشل
المزعوم ، وتدخله في سوريا والآن في ليبيا .
واصدر المشير حفتر أمراً للجيش الليبي بضرب المصالح التركية وإلقاء القبض على كل تركي
على الأراضي الليبية ، بسبب الغزو التركي لليبيا ، ويظهر أن أردوغان لا يزال يحلم بالعثمانية
ويتصور تركيا دولى عظمى ، ولكن يبدو أن احلام أردوغان غدت سرابا ً .
منصور سناطي