اربيل وباريس تؤكدان ضرورة ضمان حقوق كل المكونات في اي حل للازمة السورية

مسرور بارزاني استقبل مبعوث الرئاسة الفرنسية المكلف بالملف السوري

استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني ، اليوم الخميس ، ممثل الرئيس الفرنسي الخاص المكلف بالملف السوري فرانسوا سينيمو ووفد مرافق له ، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره ايضاً القنصل العام الفرنسي في اربيل ، آخر تطورات ومستجدات المنطقة وتنمية وتعزيز علاقات الصداقة بين شعبي كوردستان وفرنسا .

بارزاني قيّم عالياً الدعم والمساعدات الفرنسية لاقليم كوردستان ، كما القى الضوء على خطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في اقليم كوردستان والمحادثات بين اربيل وبغداد بهدف معالجة وحل القضايا والمشاكل العالقة بين الجانبين .

في جانب آخر من اللقاء ، جرى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع السوري ، حيث تم التأكيد على ضرورة ان يضمن اي حل للازمة السورية حقوق كل المكونات وان تشارك كل القوى الوطنية في إعادة صياغة مستقبل البلاد .

بدوره تمنى ممثل الرئيس الفرنسي الخاص المكلف بالملف السوري فرانسوا سينيمو ، النجاح لمسرور بارزاني في رئاسته لحكومة اقليم كوردستان المقبلة ، مجدداً التأكيد على ادامة وتوسيع العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان ، معلناً استمرار فرنسا في تقديم الدعم والمساعدة للاقليم .