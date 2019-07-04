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اعتقال 3 فرنسيات في تركيا يشتبه بارتباطهن في “داعش”

انقرة – أ ف ب

اعتُقلت ثلاث فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم “داعش” مع تسعة أطفال لدى محاولتهن الدخول إلى تركيا من سورية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم (الخميس).

وأوقفت السلطات التركية السيدات الثلاث المطلوبات من الشرطة الدولية (إنتربول) في محافظة كلس وعرّف عنهن بالأحرف الأولى من اسمائهن، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

لكن مصدراً أمنيًا أوضح في تصريحات لوكالة “فرانس برس” أن إحدى السيدات تدعى جينيفر كلين، ابنة أخ الشقيقين فابين وجان – ميشيل كلين، اللذين أعلنا مسؤوليتهما باسم تنظيم “داعش” عن الهجمات التي استهدفت صالة باتاكلان وغيرها من المواقع في فرنسا في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2015.

وكلين متزوجة من كيفن غونو، وهو مواطن فرنسي حكم عليه بالإعدام في العراق في أيار (مايو) الماضي لدوره في تنظيم “داعش”.

وأفادت الأناضول بأن الموقوفين 12 شخصًا نقلوا إلى سلطات الهجرة بانتظار طردهم من تركيا.

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