اعلان حادث مروع ببغداد.. وفاة شخصين على طريق محمد القاسم

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن وفاة شخصين واصابة اخر بحادث سير على طريق سريع محمد القاسم شمالي العاصمة بغداد.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب، في بيان إن حادث اصطدام وقع بين مركبتين صالون على الطريق السريع محمد القاسم بين منطقة الصليخ وافاق عربية، (شمالي بغداد)، مبينا ان المركبة الاولى كيا فورتي لونها رصاصي ، والمركبة الثانية BMW لونها ازرق.

وأوضح القصاب أن سائق المركبة الثانية كان قادما من افاق عربية بأتجاه الصليخ حيث فقد السيطرة على مركبته نتيجة السرعة ووجود مادة الحصى فأنحرفت المركبة بأتجاه الجزرة الوسطية وصدم السياج الامني وعمود الانارة الحديثة والانتقال الى الجهة المعاكسة وصدم المركبة الاولى.

وبين أنه نتج عن الحادث وفاة شخصين كانا داخل المركبة الثانية، واصابة سائقة المركبة الاولى بجروح وعلى اثرها تم نقلها الى مستشفى مدينة الطب حالتها لا تخلو من الخطورة اضافة الى اضرار جسيمة بالمركبتين والسياج الامني وعمود الانارة الحديثة.

واشار القصاب الى اتخاذ كافة الاجراءات التحقيقية والمرورية في موقع الحادث وسحب المركبتين الى مركز الشرطة ونقل الجثتين الى الطبابة العدلية.

وأكد القصاب على توجيهات مديرية المرور المستمرة لكافة سواق المركبات بالالتزام الطوعي بالسرع المحددة من قبل المديرية وبكل الارشادات والنصح التي تخص قيادة المركبة.