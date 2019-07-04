الجبوري مهاجماً ابومازن : حرامي بقر عمل دليلاً للامريكان مضيفاً “انه العراق الجديد ! “

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هاجم السياسي والنائب العراقي السابق مشعان الجبوري، اليوم الخميس ، محافظ صلاح الدين السابق القيادي في تحالف “البناء” النائب احمد عبد الله الجبوري “ابو مازن” ، قائلاً كان حرامي بقر وعمل دليلا للاميركان وبدعمهم سرق أموال صلاح الدين ، وسيطر عليها .

وقال الجبوري في منشور على صفحته بموقع فيس بوك ، إن ” أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن)، بدأ حياته حرامي بقر، ثم امتهن تسليب السيارات، ثم سجيناً مداناً بالسرقة، ثم دليلاً لقوات الاحتلال ومخبراً لديهم “.

مضيفاً ” وبدعمهم نجح بالسيطرة على محافظة صلاح وسرقة كل اموالها ومقدراتها”.

وتابع الجبوري ، منشوره بالقول أنه ” الان في الصف الاول لتحالف البناء ومجلس النواب وحليفا للارجنتين ويعين وزراء ورؤساء هيئات ومحافظين ومدراء عامين ويصفه البعض دون حياء بالزعيم،،، انه العراق الجديد! “.

وارفق الجبوري منشوره بوثائق قال انها “محكومية سابقة بالارهاب تدين ابو مازن”.

معرض الصور