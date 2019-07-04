Posted on by

الجوية يواصل انتصاراته ويأتي بفوز ثمين من النجف على حساب نفط الوسط

الجوية يواصل انتصاراته ويأتي بفوز ثمين من النجف على حساب نفط الوسط
تمكن فريق القوة الجوية ، اليوم الاربعاء، من الفوز على مستضيفه فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب النجف الاولمبي لحساب الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل هدفي الفوز لفريق القوة الجوية اللاعبان عماد محسن في الدقيقة 16 وعلي يوسف في الدقيقة 66.
من جانبه، استطاع فريق نفط الوسط تقليص الفارق عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي فرناندو في الدقيقة 92.
وبهذا الانتصار ارتفع رصيد فريق القوة الجوية الى 78 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر الشرطة بفارق سبع نقاط، بينما بقي رصيد فريق نفط الوسط 44 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.انتهى
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close