الجوية يواصل انتصاراته ويأتي بفوز ثمين من النجف على حساب نفط الوسط

تمكن فريق القوة الجوية ، اليوم الاربعاء، من الفوز على مستضيفه فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب النجف الاولمبي لحساب الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدفي الفوز لفريق القوة الجوية اللاعبان عماد محسن في الدقيقة 16 وعلي يوسف في الدقيقة 66.

من جانبه، استطاع فريق نفط الوسط تقليص الفارق عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي فرناندو في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد فريق القوة الجوية الى 78 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر الشرطة بفارق سبع نقاط، بينما بقي رصيد فريق نفط الوسط 44 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.انتهى