الحشد قوة رديفة اقتلعت وهابيتكم يامجاري، ونداء للمرجعية عليكم بحماية الحشد

نعيم الهاشمي الخفاجي

تدخل العرب بقضايا الدول العربية الاخرى يكون سلبي، ولهم تاريخ اسود طيلة القرن الماضي وفي مطلع هذه الالفية، تدخل العرب بشؤن الشعب الفلسطيني ومنعوهم من قبول قرار التقسيم وبعد مضي سبعون عاما هاهم العرب ينبطحون للصهاينة وسلموا ثرواتهم للمحتل وللحلاب ترمب، تدخل العرب بدعم فصائل فلسطينية في الاردن وتسببوا بحدوث احداث ايلول عام ١٩٧٠، تدخلوا بدعم قوات فلسطينية في لبنان وشعلوا حرب اهلية استمرت من عام ١٩٧٤ ولنهاية عام ١٩٩٠ سفكت بها دماء غزيرة، ميناء ام قصر شاهد حي لارسال صدام السلاح والعتاد لانصاره في لبنان، تدخل العرب في شؤون العراق ودفعوا صدام الجرذ ليحارب ايران مدة ثمان سنوات مدمرة، واستفزوا جرذهم صدام واحتل الكويت واستعانوا في امريكا وحلف الاطلسي وبالدول العربية لتدمير العراق، حاصروا الشعب العراقي، اضطهدوا عشرات الاف العراقيين واودعوهم بمعتقل صحراوي بشمال السعودية لاتسكنه حتى الحيوانات البرية، وقتلوا العشرات من المعتقلين، تدخلوا بعد سقوط صدام بالعراق بسبب سذاجة ساسة احزاب شيعة العراق الذين اوصلتهم الصدفة بعد ان تم تهميش واقصاء الفئات الشيعية التي كسبت العالم للاطاحة في صدام، ارسل الينا العرب البهائم المفخخة وفتاوي التكفير وازهقوا ارواح ٢ مليون عراقي بغالبيتهم شيعة عراقيين، وضعوا خطة انقلاب بتسليم الموصل لواجهتهم داعش وافشلتها مرجعية السيد السيستاني من خلال فتوى الجهاد الكفائي، تابعت ردود افعال مستكتبي دول الارهاب الوهابي حول قرار السيد رئيس الحكومة ضم الحشد لوزارة الدفاع، طالعنا احد سقطة المتاع واحد الغلمان بمقال يقول

هل يحكم «الحشد الشعبي» العراق… أم العكس؟

يقول هذا الغلام

بعد أسبوعين من هجوم بقذائف «مورتر» على قاعدة «بلد» العسكرية في العراق، وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية… أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمره بحلّ فصائل «الحشد الشعبي» وتحويلها للقطاع العسكري «الرسمي» للدولة، أو للدقة، تخيير الفصائل بين هذا، والعمل السياسي البحت.

ضم الحشد للدفاع لايعني نهايته والحشد باق وانتهى وقت استغفال شيعة العراق، اي خطر يهددنا ايضا مجرد بيان من المرجعية يهب الملايين لتأديب من تسول له نفسه للتسلط على رقابنا من جديد،

تضحيات الحشد الشعبي وصموده هزم القوى القاعدية البعثية الداعشية المرتبطة صراحة بـ«القوى الاقليمية والصهيونية والعالمية وبالذات في مملكة الارهاب السعودية» التي لاتريد خيرا للعراق والمنطقة، ، لم يقتصر خطر الوهابية ومشتقاتهم الداعشية استهداف الشعب العراقي، بل حشدنا وجيشنا قاتل الارهاب بالعراق، نيابة عن دول وشعوب العالم بأجمعه، الحشد الشعبي مستهدف لان الاستهداف الخليجي الوهابي يستهدف الشيعة لابادتهم ويعلمون جيدا ان الحشد الشعبي قوة عسكرية مدربة لايستهان بها، لذلك فبركوا اخبار ونشرتها وكالات انباء اشترت دول الخليج الوهابي نصف اسهم تلك الوكالات لتلميع وجوه الدول الخليجية الارهابية الكالح، وفبركوا خبر ونسبوه الى تقارير صحافية أميركية عن أن الهجوم على أنابيب النفط السعودي في وسط السعودية، هجمات منطقة الدوادمي، كان بطائرات مسيّرة آتية من العراق، وهذه كذبة والدليل الطيران المسير اليمني يوميا يستهداف اهداف داخل السعودية،

ساحات الوغى بمحاربة داعش اظهرت للعالم قادة ابطال بالحشد امثال المهندس والعامري واوس الخفاجي وأكرم الكعبي، وقيس الخزعلي، هذه الوجوه المجاهدة ارعبت الارهابيين وداعميهم من دول الخليج الوهابية،

قرار السيد عبد المهدي لايعني ذلك إنهاء الحشد الشعبي، والجيش العراقي يتكون من فيالق اكيد يكون فيلق خاص للحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع العراقية،

يقول هذا المستكتب الوهابي الظلامي

ما مصير عشرات الآلاف من «الزعران» الطائفيين من أعضاء هذه الميليشيات الرثّة أخلاقياً؟

ههههه ان شر البلية مايضحك الرث الاخلاقي هم عصاباتكم الوهابية القاعدية الداعشية لم تبقون موبقة الا وفعلتموها وعندما حصرهم رجال حشدنا في الفلوجة يكفي ارهابيوكم لبسوا ملابس النساء، هؤلاء جبناء هم اصحاب الاخلاق الرثة يا امعة،

اقول لمستكبي دول الارهاب الخليجي الوهابي رغم انوفكم نحن باقون ونحكم العراق مع بقية مكونات الشعب العراقي، ويكفي انكم حشدتم العالم كله لمحاربة افقر شعب عربي ومضت اكثر من اربع سنوات واربعة اشهر وانتم تراوحون بمكانكم فمن الافضل لكم انتهاج نهج عدم التدخل بشؤون الاخرين،

قرار السيد عبد المهدي يخص العراق تحدث عن «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط (الحشد) رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، واساسا الحشد هو ضمن القوات الامنية العراقية،

أن البرلمان العراقي، الذي يضم الشيعة والاكراد والسنة اقروا قانون الحشد الشعبي بوصفه تشكيلاً عسكرياً عام 2015.

وعبر موقع صحيفة صوت العراق نقول الى وكلاء المرجعية عليكم حماية الحشد الشعبي، تعرض حشدنا الشعبي لحملات تشهير وتدليس من قبل فلول البعث والقوى الوهابية بسبب أن الحشد الشعبي افشل محاولة انقلاب العاشر من حزيران عام ٢٠١٤ والتي وضعت وخطط لها من داخل عواصم عربية خليجية وإقليمية وتحت اشراف مخابرات دولية، فتوى المرجعية هي التي أفشلت الانقلاب الذي أطاح في نوري المالكي وكل الطبقة السياسية الحزبية الشيعية الحاكمة في اسم المكون الشيعي، نعم مرجعية السيد السيستاني هي التي أفشلت محاولة الانقلاب، داعش والقاعدة والنقشبندية وحماس العراق …..الخ من المسميات هي واجهات بعثية طائفية، لايوجد بالعراق شيء اسمه ارهاب، الارهاب موجه لاستهداف المكون الشيعي بطرق متعددة وملتوية تارة في اسم مقاومة المحتل، وتارة في اسم تمدد إيران وتارة في اسم محاربة اذرع إيران……الخ، المال الخليجي يقف خلف الضغوط الأمريكية على حكومة العبادي وحكومة عبدالمهدي لالغاء الحشد، وسبق لنا أن شكلنا هيئة تضم مجموعة من الكتاب والصحفيين والمثقفين العراقيين للدفاع عن الحشد في أول اسبوع لصدور فتوى الجهاد الكفائي لأننا على يقين أن تجربة الحشد قد قضت مضاجع الاعداء، واقترحنا جعل الحشد الشعبي مؤسسة مستقلة، لكن المال الخليجي لم ولن يترك شيعة العراق أن يعيشون في كرامة، الان تعرض السيد عادل عبدالمهدي لضغوط خارجية لالغاء الحشد، لذلك نطالب المرجعية العليا دراسة الوضع والاخطار، هناك نموذجان بالشرق الأوسط طبقا مثل تجربة الحشد الشعبي النموذج الإيراني كتجربة حرس الثورة وقوات الباسيج المتطوعين، والنموذج الثاني النموذج الإسرائيلي تجربة فيلق قوات الاحتياط لجيش الدفاع الوطني الإسرائيلي وبلا شك هناك حساسية مفرطة ضد تطبيق النموذج الإيراني بتجربة الحشد الشعبي العراقي من قبل العرب وانصارهم وأفضل تجربة يقبلها العرب هي التجربة الإسرائيلية المتمثلة في فيلق الاحتياط الاسرائيلي، الفيلق الإسرائيلي تابع لوزارة الدفاع يضم فرق مدرعة وآلية وقوات خاصة ومدفعية وقوات طيران جيش وطيران حربي، كل سنة يحضر الضباط والجنود لوحداتهم للتدريب وبنفس الوقت هم يعملون في دوائر مدنية اذا تعرض بلدهم إسرائيل للخطر يتم دعوة فيلق الاحتياط يتوجه الجميع لوحداتهم لذلك نحن مع ضم قوات الحشد الشعبي لوزارة الدفاع العراقية لكن يكون هناك فيلق خاص لقوات الحشد الشعبي ولهم قائد برتبة وزير ضمن وزارة الدفاع العراقية ويكون الارتباط مباشرة مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ويجب تزويد فيلق الحشد في فرق مدرعة وقوات خاصة ومدفعية وطيران جيش ويكون لدى الحشد قاعدة جوية تابعة لفيلق الحشد الشعبي، نعم نطبق النموذج الصهيوني واعلموا الحقوق تؤخذ ولاتعطى انتهى وقت الضحك على عقول السذج والاغبياء، لانريد تطبيق تجربة إعادة عمل الانقلابات العسكرية وتآمر الدول الإقليمية والمخابرات الدولية ضدنا علينا تحمل المسؤولية كاملة، احد الكتاب الذي تحول الى بوق لاحقر نظام ارهابي متخلف وهم الوهابية يدعي هذا انه تهمه قضية شيعة العراق لكن افعاله تثبت كذب هذا الرجل المتصهين الحاقد على فقراء شيعة العراق العرب ويدعي انه يمثلهم ولانعرف شكله ولونه لانه فضل الاختفاء في سرداب لضرورة هو يؤمن بها، أقول لهذا المتصهين تجربة فيلق قوات الاحتياط في جيش الدفاع الوطني الاسرائيلي اكيد تطبيقها بالعراق تكون جيدة افضل من تطبيق تجربة حرس الثورة في ايران، خلال حوراتنا وصلتني اتصالات من شخصيات …… قالوا جعل الحشد حسب ما اقترحت مثل التجربة الاسرائيلية خطر؟ اقول لشيعة العراق واعني وكلاء المرجعية عليكم بدعم حشدكم وعليكم ان تتحملون مسؤلياتكم كرجال شجعان نحن ضحية لتآمر طائفي قذر يشترك به كل اعدائنا ويستهدفون هويتنا العربية والمذهبية فعلينا اختيار طريق الصمود وعدم الاستسلام والانبطاح، مثل ماعند اعدائنا عقول يفكرون بها علينا ايضا ان نفكر بعقولنا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.