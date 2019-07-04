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الرفاق الاعزاء في فروع الرابطة

تحية انصارية
على ضوء اللقاء الذي جرى يوم أمس بين أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة
ومدير تقاعد البيشمركة بخصوص التعليمات الجديدة حول شهادة الحياة تم
الاتفاق على مايلي.
المتقاعدين الذين قدموا شهادة الحياة منذ بداية العام الحالي غير ملزمين
بتقديم شهادة حياة جديدة كذلك المتقاعدين الذين حضروا إلى أربيل واستكملو
ملفاتهم في دائرة تقاعد البيشمركة. من جهة أخرى يعامل المتقاعدين الذين
استلموا مرتباتهم بأنفسهم من البنوك أو وقعوا على شهادة الحياة فيه بنفس
الطريقة اعلاه. أما المتقاعدين الذين لم يقوموا بأحد هذه الإجراءات عليهم
ارسال شهادة الحياة إلى وكلائهم بعد استخراجها من السفارة أو مكتب شؤون
الإقليم في البلدان الذين يعيشون بها.
تقبلوا تحياتنا
مكتب اللجنة التنفيذية
أربيل في 3 تموز 2019

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