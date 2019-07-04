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السلطات الامنية تمهل سكانا من الكورد في حي بكركوك اسبوعا لإخلاء منازلهم

نظم عدد من سكان حي “عرفة” النفطي في مدينة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد يوم الاربعاء وقفة احتجاجية ضد المهلة التي منحتها السلطات الامنية لهم لإخلاء منازلهم.

وحي “عرفة” يضم مقر شركة نفط الشمال، وهو حي مختلط يقطنه سكان من المكونات الثلاثة “الكورد، والتركمان، والعرب” غير ان السكان المحتجين قالوا ان “هناك شوفينيين في الشركة يستهدفون فقط الكورد بهذا الحي”.

واضاف المحتجون لوسائل اعلام محلية ان مسؤولين في نفط الشمال ترافقهم قوات الشرطة العائدة للشركة ذاتها ابلغوهم وللمرة السادسة على التوالي بإخلاء منازلهم، مؤكدين انهم لا يستطيعون ترك منازلهم لعدم وجود مكان اخر يأويهم اضافة الى ضعف امكاناتهم المادية.

ونوه السكان الى ان شرطة نفط الشمال منحتهم يوم امس مهلة سبعة ايام والا سيتم اخراجهم بالقوة، وستُجرف المنازل على رؤوس سكانيها، مناشدين حكومة اقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية الى الالتفات الى معاناتهم، والتدخل في معالجة هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.

ويضم حي “عرفة” النفطي قرابة 285 منزلا غالبيته من السكان الكورد الذين عادوا الى كركوك بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 ولم يتم تعويضهم عما لحق بهم من تهجير في نهاية القرن المنصرم.

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