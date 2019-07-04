باعترافهم (مليشة الحشد..قوة رديفة لحرس ايران..وليس فيلق دفاع) الحشد لا دخل له بنداء المرجعية

بسم الله الرحمن الرحيم

اريد افهم شيء واحد.. (الخيانة ما هو لونها .. اصفر احمر.. اخضر.. ابيض.. اسود مصخم؟ بلا طعم ولا رائحة).. (هل الخيانة شرف؟؟ ام عهر؟).. عرفوا لنا (الخيانة).. ما هو تعريفها.. اين يوضع باي خانة من يعلن جهارا ولاءه لدولة اجنبية.. وتخابره مع جهات اجنبية.. ويعلن بيعته لحاكم اجنبي ونظام حكم اجنبي.. ويرفع اعلام دولة اجنبية بكراديس مسلحة.. ويصرح بحرق بلده.. بجر الحرب لداخل حدود بلده .. دفاعا عن بلد اجنبي.. ويجعل ابناء بلده مرعوبين من ردة فعلهم من اي حرب بين دولتين اجنبيتين.. بدل تجنيب دولته الصراعات الخارجية.. ويهاجم سفارات دول بعاصمة بلده نيابة عن تلك الدولة لاجنبية.. ويهاجم قواعد جيش بلده النظامي نيابة عن دولة اجنبية.. وبحجج شتى.. ويقاتل لجانب دولة اجنبية ضد ابناء بلده ويقتل جنود وضباط شعبه.. ويعتدي على دول مجاورة بطائرات مسيرة متفجرة.. نيابة عن دولة اجنبية..

ويشرعن (الخيانة باسم العقيدة الدينية حينا والمذهبية حينا اخر والقومية حينا ثالثا والاديولوجية الحزبية حينا رابعا).. وهل يجوز ان نشرعن (الخيانة باسم العقيدة)..

لنفهم ما نقصد.. سوف نناقش عقلية احد (الموالين لايران) ويقيم بخارج العراق..

الاستاذ (نعيم الهاشمي الخفاجي) الدنماركي الجنسية.. الذي هو بعالم.. والحشد الذي يدافع عنه بوادي اخر.. وبعد ذلك (يصور لنا الحشد) بصورة (رومانسية، مساكين، حبابين؟؟).. في وقت قادة الحشد انفسهم (لا يطرحونها اصلا).. والظاهر والله اعلم بعده الجغرافي والقانوني والديمغرافي عن ارض الرافدين وعن الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق.. جعل قراراته بعيدة عن ارض الواقع.. وشبيه بمواقف (الاجانب من العرب الغير عراقيين .. الذين وقفوا لجانب صدام ضد العراقيين قبل عام 2003).. وبحجج شتى (القومية والعروبة.. والعداء ضد امريكا واسرائيل.. الخ) اي نفس القوانة التي يرددها من يوالي النظام الايراني الارعن الحالي الحاكم بطهران..

او حاله حال (المتعاونين مع النازية بدول اوربية ضد دولهم وشعوبهم).. (والذين انتقم منهم الشعب الفرنسي ابشع انتقام وحلق رؤوس النساء المتعاونات مع النازيين باحتلالهم المانيا) وكذلك فعلت شعوب اوربا ضد الخونة الذين تعاونوا مع مع احتل دولهم وشعوبهم.. وشرعن احتلال الالمان لا رضهم..

فالفرنسيين (ميزوا بين قوات ديغول التي ساهمت مع قوات الحلفاء بتحرير فرنسا.. وبين الموالين للنازية الذين كانوا يشرعنون احتلال المانيا لفرنسا).. فشارل ديغول لم يقاتل لجانب البريطانيين ضد المانيا حتى تصبح فرنسا تحت (هيمنة الانكليز ويوضع صور زعماء انكلترا بفرنسا، وتعلن ملكة بريطانيا حاكم شرعي وولي على جميع الفرنسيين لمجرد دعم بريطانيا للفرنسيين بتحرير ارضهم من الطغيان النازي)..

وكذلك والله اعلم ان (نعيم الهاشمي الخفاجي) الذي يشبه بطروحاته (ابو فراس الحمداني) الذين يقيمون خارج العراق (اجانب من اصول عراقية، مزدوجي الجنسية).. الذين عوائلهم وابناءهم (ترعاهم الدول الاجنبية التي يقيمون فيها ويتجنسون بجنسياتها.. ) في حين (يريدون ابناء الخايبة من الشيعة العرب بالعراق) يبقون مشاريع للاستنزاف نيابة عن مصالح ايران القومية العليا التي تزجهم بحروب ومستنقعات خارجية بسوريا وغير سوريا.. وتريدهم مجرد مخالب لها لاخضاع العراق لايران بكل خيانة وعمالة قذرة نتنه..

نقول لنعيم الهاشمي الخفاجي واتباع ايران:

– (قادة ايران ومنهم قادة بالحرس الثوري الايراني يصرحون بان الحرس الثوري الايراني نجح بتجنيد 100 الف عنصر موالي لهم وتابع للحرس الثوري بالعراق) كما صرح بذلك علنا القائد السابق للحرس الثوري الايراني (محمد علي جعفري).. وان هذه المليشيات تجهر بولاءها لايران والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية (خامنئي) وقائدها (سليماني الايراني).. فلماذا ننكر هذه الحقائق التي تؤكد بان (الحشد يمكن ان يكون اي شيء الا ان يكون قوات للدفاع عن العراق وشيعته العرب).. فهو ابعد ان يكون كذلك..

– اذا كان قتل الجنود والشرطة العراقيين (ارهاب وجريمة).. تخضع (داعش والقاعدة) للمادة 4 ارهاب.. جراء ذلك.. فنسال (اليس مليشة الحشد كبدر مثلا قتلت الاف من جنود وضباط العراق خلال الثمانينات وهم مجرد قوات تابعة للحرس الثوري الايراني، ويصرخ هادي العامري وهو يساهم بقتل الجنود العراقيين بالجبهات بان حاكم ايران خميني ان امرهم حرب حر او سلم سلم.. بكل خيانة ووضاعة وولاء للاجنبي لاخضاع بلده العراق لحكم ايران وهم لا يخفون ذلك)..

– قادة الحشد انفسهم يصرحون (بحالة اي حرب بين العراق وايران سوف يقفون لجانب ايران ضد العراق المفترض هو وطنهم)..

– قادة بالحشد يعترفون بان ليس لهم دخل بفتوى الكفائي.. (فمليشياتهم تاسست قبل صدور الفتوى.. بسنوات طويلة وبعضها بعشرات السنين) كتنظيم بدر والعصائب والكتائب.. الخ.. وما صرح به (نوري المالكي بانه هو من اسس الحشد قبل يومين من الفتوى).. والاخطر هم يعلنون (ولاءهم للخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني) ولا يقلدون بالمحصلة مرجعية النجف الاشرف التي لا تطرح بدعة ولاية الفقيه.. وقيادة هيئة الحشد (جميعهم ايرانيي الجنسية.. ويعلنون الولاء لايران.. وقاتلوا ضد العراق لسنوات.. كهادي عامري، وابو مهدي المهندس.. الذي يطالب بان يدفن في ايران. واقامت هيئة الحشد الايرانية الولاء مؤتمر ببغداد تكلم خلالها المهندس بالفارسية)..

(وتم منح المرتزقة الاجانب الايرانيين واللبنانيين وغيرهم مبالغ ضخمة.. على حساب ملايين العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر).. كما كان يفعل المقبور صدام بتفضيل الاجانب من الفلسطينيين والمصريين وامثالهم على اهل العراق.. ويمنح الفلسطينيين مبالغ ضخمة.. في وقت جنود العراق وشبابه يسحقون بحروبه ولا يتم تعويضهم بشيء بل تطحنهم ماسي الحصار الاقتصادي.

– المرجعية عبر وكلاءها لم تذكر مصطلح (الحشد).. طوال سنوات الحرب ضد داعش.. كرسالة واضحة من المرجعية صاحبة الفتوى (السستاني) بان ليس لها دخل بالحشد.. ومرجعية السستاني يصدر منها مصطلح (المتطوعين) تميزا لهم عن مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.

– لا يمكن ان تصبح (مليشة الحشد) كفيلق دفاع.. يستدعى عند الحاجة.. لان مليشة الحشد تجهر بولاءها لدولة اجنبية، اما قوات الدفاع تعلن ولاءها حصرا لدولتها الام وقياداتها هي حكومة دولتها.. وترفض الخضوع لدولة اجنبية وترفض الولاء لزعيم او نظام اجنبي.. ولا ترفع اعلام دولة اجنبية بكراديس مسلحة بنص دولتها وعاصمتها..

– قوات الدفاع ترفض ان تكون (كلاب حراسة عن دول وانظمة خارجية).. مثلما كان الحل (بالمقبور صدام الذي زج العراق بحروب واستنزف قدراته تحت عنوان، القتال دفاعا عن البوابة الشرقية لوهم الوطن العربي).. واليوم (عملاء ايران الانكاس) ايضا يريدون جعل العراق وشبابه (كلاب حراسة عن البوابة الغربية لايران وامبراطوريتها التي اعلن عنها المسوؤل الايراني يونسي).

– مكان مليشة الحشد هي السجون.. بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. وقتالها لجانب دولة اجنبية ضد العراق كبدر.. ومساهمتها بالقتل على الهوية الطائفية كالعصائب والنجباء.. الخ التي اعترف زعيم مليشة جيش مهدي نفسه بذلك.. واستهدافها للجيش والشرطة بعد عام 2003 ايضا.. تحت معرفات واهية (المقاومة ومحور المقاومة) التي ضحيتها ابناء شعوب ارض الرافدين.. فالحشد يصدر لنا من (الخونة ابطال.. كابو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي واكرم الكعبي.. الخ) وجميعهم (لا يتبعون مرجعية السيد السستاني صاحب فتوى الكفائي النجفية).. بل (يعلنون ولاءهم للنظام االحاكم بايران نظام ولاية الفقية، وحاكم ايران خامنئي).. وهذا خير دليل بان (الحشد ليس له علاقة بالفتوى الكفائية النجفية)..

– احذر من صدام قادم داخل مؤسسات وزارة الداخلية الامنية.. بين (ضباط الدمج المليشياتيين) وبين (ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الفعليين).. فحالة الغضب داخل مؤسسات الدولة العسكرية والامنية .. ضد الدمج والاحزاب والمليشيات.. مثال (بدر) وهيمنتهم على مقدرات وزارة الداخلية .. ستصل للصدام عاجلا ام اجلا.. فنحذر من دمج الحشد بمؤسسات الدولة لان الدمج يستحيل ان يحصل.. وهؤلاء المنتسبين لمليشة الحشد والاحزاب سوف يكون ولاءهم لخارج الحدود وللاحزاب الفاسدة.. فحذاري حذاري.. ويجب طرد هؤلاء من مؤسسات الدولة فورا الامنية والمدنية..واخضاع كل منتسبي الاحزاب والمليشيات تحت قانون الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية..

– لو فرضا تنازلنا وادعينا (بان ايران دعمت العراق)؟؟ السؤال هل دعمته لوجه الله؟؟ وبدون مقابل؟؟ الم يعترف (عملاء ايران انفسهم كفالح الفياض رئيس هيئة الحشد).. بان (كل طلقة وسلاح ايراني مدفوع الثمن مقدما، ومصادر سياسية اكدت بان ايران باعت سلاحها مقابل اربع الى خمس اضعاف قيمته الحقيقية)..

ولا ننسى السلاح الايراني الاردئ من 16 منشأ استورد العراق منها اسلحة.. (وسلم السلاح الايراني للمليشيات الموالية لايران).. وحتى هذه المليشيات ادركت بان (عماد السلاح الذي يهزم داعش هو السلاح الامريكي) وهذا ما دفع مليشة الحشد للتسلح بسلاح امريكي كدبابات برامز ورشاشات امريكية وعربات مدرعة امريكية من نوع همر.. الخ.. وبعد هزيمة داعش .. طلبت امريكا من العبادي معرفة كيف وصل السلاح الامريكي المزود للجيش العراقي الى مليشة الحشد الموالية لايران؟ ولا ننسى (بان قائد بالحرس الثوري اكد لولا هزيمة داعش بالعراق لكانت داعش تقتال داخل ثلاث مدن ايرانية اليوم).

(وكلنا نعلم بان المدن التي هدمت بالقتال ضد داعش هي مدن العراق، ولم تسقط عمارة بايران بالحرب ضد داعش) (ودماء عشرات الاف التي سقطت هي دماء شيعة العراق).. (والاموال التي استنزف بعشرات المليارات هي اموال العراق وشيعته العرب).. فعن اي دعم ايراني بعد ذلك قدم للعراق بلا زحمة لقتال داعش؟ وياتي حثالات ويدعون (بان لولا ايران لما هزمت داعش) بكل خسة .. وكلنا نتذكر كيف ان المعارضة السورية كادت ان ترمي مليشيات ايران وحرسها الثورية والجيش السوري بمياه البحر المتوسط لولا التدخل الروسي العسكري المباشر..

– (اذا المحيط العربي السني الاقليمي) ارسل لنا بهائمه الانتحارية.. السؤال (من اين دخل هؤلاء؟؟ اليس من الحدود السورية للنظام بشار الاسد حليف ايران) ؟؟ منذ 2003.. ماذا تقول في ذلك (يا نعيم الهاشمي الخفاجي)؟؟ ثم ايهما اخطر (ما ارسله المحيط الاقليمي العربي السني) ام (ما ارسته ايران).. فالارهابي قد يفجر نفسه ويقتل ويجرح (100 شخص).. ولكن (المخدرات التي ترسلها ايران للعراق فتكت بالمجتمع العراقي والشيعي خاصة باكمله).. وبمختلف شرائحه.. ما ارسلته ايران (نهب خيرات العراق، من احزاب اسلامية موالية لايران) تحكم ببغداد.. ما ارسلته ايران.. من (سلع وبضائع غير صالحة حتى للاستهلاك الحيواني) عبر حدودها .. نشر السرطانات والامراض.. ما (فعلته ايران من قطع 42 نهر عن العراق ادى لهلاك الزرع والنسل).. فهل تريدون المزيد من كوارث ايران.. ونظامها العفن.

– (هل يوجد اسوء من ايران تدخلا بشؤون العراق وانعكاس ذلك كارثيا على العراق وشعيته العرب،

فتدخلت ايران بالعراق.. فدعمت افسد خلق على سطح الارض.. الاحزاب الاسلامية الموالية لطهران والتي بعضها اسستهم ايران داخل اراضيها بالثمانينات.. ليبيحون العراق وثرواته لايران فسادا وخراب.. وفسقا وتفسيدا.. منذ عام 2003 .. وتعتبر ايران وصول اعوانها بالحكم والمناصب السيادية (انتصار لها على العالم).. والخاسر هم العراق وشيعته العرب.

– تدخلت ايران وحليفتها سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003 باعتراف نوري المالكي الذي اتهم النظام السوري بدعم الارهاب وتسهيل دخوله للعراق بعد تدريب الارهابيين بمعسكرات النظام السوري لبشار الاسد وخاصة بمعسكر اللاذقية السيء الصيت.. وكذلك دعم ايران للحركات التكفيرية (كمنظمة حماس الفلسطينية) التي ترحم زعيمها اسماعيل هنية على زعيم القاعدة اسامة بن لادن..

واعتراف النظام الايراني بعلاقته مع حركة طالبان، واتفاقية الباصات بين حزب الله الموالي لايران وداعش، لنقل الارهابيين من حدود لبنان لحدود العراق بكل خسة ووضاعة من عملاء ايران .. ودعم ايران لقطر الاخوانية واردوغان الاخواني وكلاهما متهمين بدعم الارهاب وداعش واخوان الشياطين.. اي (الارهاب السني بالعراق بضوء اخضر ايراني).. ولنتبه منذ بدء تضعض النظام السوري انخفضت نسبة العمليات الانتحارية والمفخخات بوسط وجنوب العراق..

– تدخل النظام الايراني بشؤون العراق.. ادى لكوارث (انتشار المخدرات الايرانية المهربة من ايران للعراق) (تهريب النفط العراقي لايران باشرف الحرس الثوري ثم لموانئ قطرية).. (تهريب السلع والبضائع الغير صالحة للاستهلاك البشري).. (تميع الحدود العراقية الايرانية).. (ملئ العراق بالمليشيات وزج ابناء الشيعة العرب بالمستنقعات الخارجية لمصالح ايران القومية العليا كزجهم بالمستنقع السوري لدعم نظام بشار الاسد الداعم الاول للارهاب بارض الرافدين).. (عرقلة نهوض القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة) بالعراق (باعتراف بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة) لابقاء العراق مرتهن ايرانيا..

– جر العراق لصراعات وحروب نيابة عن ايران كما صرح بذلك (حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني) خير وسيلة لتأمين الداخل الايراني بنقل المعركة لخارج حدود ايران.. والعراق هو ضمن المجال الحيوي لايران بكل غطرسة ايرانية قذرة، جعل العراق ساحة لتصفية حسابات ايران القومية العليا.. .. واستخفافهم بالعراق واعتباره مجرد ممر لايران لتمدد امبراطوريتها.. للمتوسط عبر العراق.. واعتبار بغداد عاصمة لامبراطورية ايران الفارسية.. والبحرين مجرد محافظة ايرانية.. واي قرار يمر من بغداد للرباط لا يمر الا من طهران.. بكل استعلاء فارسي قذر..

ونقول للايرانيين.. كما قلناها للسوريين.. ان الاقدار التي جعلت من مدن سوريا (مدن مطحونة طحن).. وشعبها مشرد.. جزاء ما فعلت سوريا بدعم الارهاب لسنوات بالعراق (حوبة اهل العراق وشعيته وابناءه الذين احترقوا بالمفخخات والانتحاريين الذين تبعثهم سوريا) سياتي يوم قريبا (تطحن مدن ايران ويسحق الايرانيين) كما سحق السوريين (جزاء دعم ايران للارهاب واستغلالها الوضع بالعراق بابشع صورة قاسية مرعبة).. وهذا حكم الاقدار على الظالمين الاقذار..

– تدخلت ايران وعرقلت قيام اقليم وسط وجنوب (للشيعة العرب).. لانها دولة رعديدة تخاف من (ان يتوحد الشيعة العرب بالاحواز مع اخوانهم الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق) لتقام بعد ذلك (دولة كبرى للشعية العرب من البحرين لسامراء).. فايران تدرك (عراق قوي ايران ضعيفة).. (عراق ضعيف ايران قوية).. (ضعف الشيعة العرب قوة لايران).. (قوة الشيعة العرب ضعف ايران بينهم).. (فقدان الشيعة العرب لكيان سياسي لهم.. يعني وضعهم تحت تهديد مطرقة الارهاب السني وسندان مخالب ايران واطماعها بارض الرافدين).

المحصلة.. ابشع مليشات قاتلت الجيش العراقي وقتلت جنوده وافراد الشرطة .. لسنوات وسنوات.. قبل وبعد عام 2003.. وقتلت العراقيين على الهوية كذلك.. هي (مليشة الحشد).. … والتي هي (الجهة الوحيدة التي تمثل تهديد لسلطة الحكومة العراقية بعقر دارها بغداد، وتهدد بجر العراق لصراعات اقليمية نيابة عن دول اقليمية) .. وهي اخطر جهة (تمثل تهديد للقيم الوطنية).. وتمسخها بالصميم.. واخطر جهة تمثل رعب للشارع العراقي وتهديد لحياة من ينتقدها ويرفض هيمنتها).

ملخص القول:

لمواجهة الحشد.. (اضعف الايمان.. تجميده كجيش مهدي) او (حل الحشد.. وهو القرار الصائب)

(مكانهم بالسجون).. (الحشد بتهمة التخابر والخيانة).. (السياسيين لفسادهم).. (داعش 4 ارهاب)

(انتفت الحاجة للحشد.. بعد داعش).. (كانتفاء جيش مهدي بعد القاعدة)..

(بقاء الحشد).. بعد هزيمة داعش.. (يهدد استقلال العراق.. ومصير الشيعة بالحكم فيه)

مليشة الحشد (مكانهم بالسجون بتهمة التخابر والخيانة) و(السياسيين لفسادهم) و(داعش 4 ارهاب)

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واخير يتأكد للشيعة العرب بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضيتهم)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم