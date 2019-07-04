برقيات عاجلة ..
+ السيد روحاني : زيادة تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية ،ماذا يقدمان للشعب الإيراني ؟
الشعب بحاجة للقمة الخبز والمدارس والمستشفيات ، أنت تلعب بالنار .
+ السيد ترامب : لا تكن كسلفك اوباما ، إذا قلت إفعل ، وإلا فمصداقيتك على المحّك .
+ السيد برهم صالح : صحيح المنطقة لا تحتاج حرب أخرى ، ولكن هل ينجح العراق بتجنبها ؟
+ السيد ولي العهد السعودي : الخطوات الإصلاحية ضرورية ، لكن الإنفتاح على الحضارات
وقبول الآخر لا يتماشى بالعدد المهول من المدارس الدينية حول العالم ، وهي مفقسات إرهابية
مستقبلاً ، لأنها تنشر الكراهية والشر بدل الحب والخير .
+ السيد المشير حفتر : حسناً فعلت بضرب الأهداف التركية على الأراضي الليبية ، فما علاقة
تركيا ببلد بعيد مزقته الحرب الأهلية ؟ .
+السيد بشار الأسد : إنهاء الإرهاب في سوريا يتطلب قدراً كبيراً من التضحية ، فالإنتخابات قد
تأتي بحكومة تمثل الشعب ، وإستقالتك قد تنهي الصراع الدامي .
+ السيد السيسي :السياسة الحكيمة التي تتبعها قد تثمروتعيد للشعب المصري هيبته ولدولته مكانتها
المتميزة عربياً وإقليميا ً .
+ الإتحاد الأوروبي : تهديد إيران بالخروج من الإتفاق النووي هو إبتزاز لكم ، فلا تنقادوا لها .
+ البرلمان العراقي : هيكلة الحشد الشعبي مجدداً يعيد للدولة بعض هيبتها المفقودة ، فقد أصبح
الحشد دولة داخل دولة .
يكتبها : منصور سناطي