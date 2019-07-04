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تجار يطالبون وزارة داخلية الاقليم بإعادة النظر في قرارها بشأن سيارات وارد امريكي

طالب عدد من التجار في معارض السيارات في العاصمة اربيل يوم الاربعاء وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بإعادة النظر بشأن قرارها في منع دخول السيارات المصدومة والغارقة التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية، داعين الى تأجيل العمل بالقرار الى شهرين على اقل تقدير لانهم قد اشتروا عددا كبيرا من تلك الانواع من السيارات قبل صدور القرار.

وقال ممثل معارض السيارات في اربيل كردار اسماعيل للصحفيين اليوم، ان “التجار والكسبة في مجال بيع وشراء السيارات يرون ان قرار وزارة الداخلية غير مدروس ويحتاج الى اعادة النظر فيه”، مبينا ان “العديد من التجار قد اشتروا من تلك الانواع من السيارات وحاليا لا يستطيعون ادخالها الى الاقليم”.

واضاف “ندعو مجلس الوزراء، و وزارة الداخلية في كوردستان الى تأجيل العمل بالقرار الى مدة شهرين لكي يتمكن التجار الذين اشتروا من هذا النوع من السيارات بإدخالها الى الاقليم”.

يشار الى ان وزارة الداخلية في الاقليم قد اصدرت قرارا في شهر حزيران الماضي يقضي بمنع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة من امريكا، محذرة شركات الاستيراد بغرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي في حال مخالفتها ذلك القرار.

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