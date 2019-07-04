تظاهرة حاشدة في الشامية واحتجاج مستمر في ذي قار

بغداد: خريجو هندسة الكهرباء يواصلون اعتصامهم وعمال ومتعاقدو الموارد المائية يطالبون بإنصافهم

يواصل خريجو “هندسة الكهرباء” اعتصامهم لليوم الثامن، امام مبنى وزارة الكهرباء، للمطالبة بتوظيفهم، وفيما شهد أحد اهم اقضية محافظة الديوانية، تظاهرة كبيرة وحاشدة ضد تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء، يستمر مواطنو محافظة ذي قار، بتنظيم احتجاجات في عدد من الاقضية والنواحي.

اعتصام “الخوذ البيض”

دخل معتصمو “الخوذ البيض” من خريجي هندسة الكهرباء، أمس الثلاثاء، يومهم الثامن في بغداد، مؤكدين استمرار اعتصامهم الى حين تنفيذ مطالبهم.

وقالت إحدى المهندسات المشاركات في الاعتصام وتدعى هدى بهاء، لموقع “ناس”، إنها وزملاءها يواصلون اعتصاما مفتوحاً منذ ثمانية أيام في منطقة المنصور في بغداد، مرتدين “الخوذ البيض”، أمام مبنى وزارة الكهرباء.

وأضافت أن المعتصمين يطالبون بدرجات وظيفية في وزارة الكهرباء، بعد أن رفضت الوزارة تعيينهم كموظفي أجور يومية، مبينة أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق مطالبهم.

وتشهد البلاد موجة من الاعتصامات لخريجي الاختصاصات الرفيعة الذين يعاني أغلبهم البطالة من مهندسين وخريجي كليات العلوم وغيرهم من الخرجين من الجامعات الحكومية والاهلية ذات التخصصات المهمة، والذين يقدر عددهم بمئات الآلاف.

موظفو الموارد المائية

وفي بغداد أيضا، تظاهر حشد من الموظفين العاملين بصفة عقود في وزارة الموارد المائية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

واطلعت “طريق الشعب” على لائحة شرحت مطالب المتظاهرين، والتي تضمنت “تم تعيين كافة العقود في وزارة الموارد المائية على الموازنة الاستثمارية وبلغت اعداد المستمرين بالخدمة حتى الآن بحدود (6000) عقد حيث بلغت اغلب العقود خدمتهم اكثر من 10 سنوات في الوظيفة ولم يتم صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 4 سنوات وبعد صدور قرار من مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بتسديد 50في المائة من استحقاقاتهم لعامي 2015 – 2016 وتم صرفها من وزارة المالية في سنة 2018”.

وكذلك أشارت لائحة المطالب الى انه “لم يتم صرف المبلغ المتبقي (50في المائة) الثانية بالرغم من المناشدات والكتب الخاصة برابطة العقود المتمثلة في محافظات العراق كافة”.

وتضمنت أيضا “صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بتحويل كافة الاجراء في وزارات الدولة الى عقود وتكييفهم بالملاك الدائم وباشرت وزارة الموارد المائية بتحويل الاجراء الى عقود ولكن لم تقم بصرف رواتبنا من تاريخ صدور القرار بحجة عدم وجود تخصيص مالي لصرفها. لذا نطالب بالوقوف على حيثيات الموضوع من خلال الآتي كوننا شريحة مظلومة منذ عدة سنوات وخدمنا الوزارة بتفاني واخلاص:

الديوانية: تظاهرة حاشدة

وفي محافظة الديوانية، وتحديدا في قضاء الشامية، نقل مراسل “طريق الشعب”، انطلاق تظاهرة حاشدة، صباح أمس، طافت مدينة الشامية، شارك فيها الاهالي والفلاحون والكسبة والمثقفون، مطالبين بتحسين الكهرباء وتشغيل مضخات الماء لإكمال زراعة محصول الشلب مع توفير تيار كهربائي لتشغيل مشاريع مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة الى تحسين الخدمات.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالتقصير الحكومي ونقص الخدمات الأساسية للمواطنين، كما رفعوا “الفوانيس” ساخرين من توفير الكهرباء، كما هددوا بإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة من قبل الحكومة المحلية، بتحويل التظاهرة الى لعصيان مدني، محملين ممثلي المدينة في الحكومة المحلية والبرلمان مسؤولية التردي الحاصل في الخدمات العامة داخل القضاء، بحسب وسائل اعلام محلية.

ووعد كل من رئيس الوحدة الادارية ورئيس المجلس البلدي في قضاء الشامية، المتظاهرين بتنفيذ مطالبهم.

ذي قار: احتجاج مستمر

وفي ذي قار، نقل مراسل “طريق الشعب”، ان عددا من اقضية ونواحي وقصبات المحافظة، تشهد هذه الأيام، تظاهرات ووقفات احتجاجية، فقد تظاهر العشرات من مواطني المحافظة ونشطاء مدنيين أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات المتدنية وأكد هؤلاء ان تظاهراتهم ستستمر. وقد خرجت تظاهرة مماثلة أمام مبنى مجلس المحافظة لناشطين مدنيين للضغط على مجلس المحافظة للتصويت على إقالة المحافظ.

كما نظّم موظفو محطة كهرباء الناصرية تظاهرة ووقفة احتجاجية ضد الغاء مخصصات الخطورة الممنوحة لهم.

وفي قضاء سوق الشيوخ انطلقت تظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الكهرباء أمام المجلس البلدي والقائمقامية. وفي قضاء الإصلاح، خرجت تظاهرة حاشدة تطالب بتحسين الكهرباء في القضاء، وكذلك في قضاء الدوّاية نظّم عدد من المواطنين تظاهرة تطالب بإيصال الماء الى عدد من احياء المدينة.

وفي ناحية المنار، نظّم سكان الناحية وقفة احتجاجية قطعوا من خلالها الطريق الرابط بين قضاء الجبايش والناصرية، مطالبين بتحسين خدمات الماء والكهرباء والخدمات البلدية في الناحية.

وفي قضاء الشطرة نظّم عوائل الشهداء اعتصاما أمام مبنى بلدية الشطرة مطالبين باستبدال قطع الاراضي السكنية التي وزعت اليهم في أماكن بعيدة ونقلها الى مناطق متميزة في القضاء، ومازال الاعتصام قائما والسرادقات منصوبة.