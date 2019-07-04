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روبن يعلن عن القرار الاصعب في حياته

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أعلن آرين روبن لاعب بايرن ميونخ السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد انتهاء عقده مع العملاق البافاري في الموسم الماضي.

روبن أعلن في بداية العام أنه لن يكمل مع بايرن ميونخ أكثر من موسم، ورحل في مايو الماضي عن العملاق البافاري وسط اهتمام من بعض الأندية في مقدمتهم إنتر ميلان.

روبن صرح بعد اعلانه الاعتزال: “هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى”.

ولعب روبن خلال مسيرته مع تشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ، وتألق مع الثلاثة أندية بالإضافة لمنتخب هولندا وقاد الطواحين لنهائي مونديال 2010 قبل أن يخسر أمام إسبانيا.

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