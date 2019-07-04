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ادخن سجارتي الاولى شغفا

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alfalah1954@gmail.com
ادخن سجارتي الاولى
شغفا
استنشق صعيد دخانها
عميقا
يدخل صدري حريقا
و طعم لساني مرا
في رشقتين
واحدتا تلو الاخرى
اجد نفسي تواقتا
لتدخين سجاره اخرى.
الساعه الثانيه صباحا
كل شي هادي ينام حولي
لكني اجلس في سريري وحيدا
ضو خافت للمصباح الليلي
في غرفتي الصغيره
التي غده لي وطنا
انتمي اليه كل ليله.اتيه مره اخرى
في دخان سجارتي تصعد عاليا
جمرها محمرا
كلون عيوني التعبه من السنيني
الام ظهري ترافق احلامي , و رجلي لا تحملان جسدي
الليل يطول في زمنه
و اشراقات الصباح بعيدا
انتظره
هكذا اقضي وقتي
بين الدخان , و الصدا الخافت
و اشراقه الشمس
الليل طويلا
و الجسد متعب
من السهر.

عبد الستار الفلاح
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