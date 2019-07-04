ادخن سجارتي الاولى شغفا

عبد الستار الفلاح

ادخن سجارتي الاولىشغفااستنشق صعيد دخانهاعميقايدخل صدري حريقاو طعم لساني مرافي رشقتينواحدتا تلو الاخرىاجد نفسي تواقتالتدخين سجاره اخرى.الساعه الثانيه صباحاكل شي هادي ينام حوليلكني اجلس في سريري وحيداضو خافت للمصباح الليليفي غرفتي الصغيرهالتي غده لي وطناانتمي اليه كل ليله.اتيه مره اخرىفي دخان سجارتي تصعد عالياجمرها محمراكلون عيوني التعبه من السنينيالام ظهري ترافق احلامي , و رجلي لا تحملان جسديالليل يطول في زمنهو اشراقات الصباح بعيداانتظرههكذا اقضي وقتيبين الدخان , و الصدا الخافتو اشراقه الشمسالليل طويلاو الجسد متعبمن السهر.