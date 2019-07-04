صدر حديثا : قرصان البحر الهائج للأديب سهيل ابراهيم عيساوي

صدر حديثا من أ.دار الهدى – بإدارة عبد زحالقة ، قصة جديدة للأديب سهيل ابراهيم عيساوي ، رسومات الفنانة الاء مرتيني ، تقع القصة في 24 صفحة ، غلاف سميك ومقوى ، حجم كبير ، طباعة أنيقة .

تتحدث القصة عن مغامرات القرصان باسل في عرض البحر الهائج “بَسَطَ اللَّيلُ عَباءَتَهُ السَّوداءَ عَلى البَحرِ الهائِجِ، وَكانَتْ سَفينَةُ القُرصانِ باسِل تُطارِدُ سَفينَةً تِجارِيَّةً مُسالِمَةً، هَبَّتْ عاصِفَةٌ هَوجاءُ، وَأَخَذَ البَردُ الشَّديدُ يَغزو البَحرَ، حَتى كادَ القَراصِنَةُ يَتَجَمَّدونَ، وأخَذَت تَصطَكُّ أَسنانُهُمْ مِنْ شِدَّةِ البَردِ، وَأَجسادُهُمْ تَرتَجِفُ وَتَرتَعِدُ، والدَّمُ يَتَجَمَّدُ في عُروقِهِمْ…” تحمل القصة في طياتها رسائل تربوية وانسانية ، كتبت بلغة سلسلة وأسلوب شيق .

صدر للكاتب في مجال أدب الأطفال:

1 – يارا ترسم حلما

2 – احذر يا جدي

3- طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية

4- بجانب أبي

5 – الأميرة ميار وحبات الخوخ

6- الصياد والفانوس السحري

7 – ثابت والريح العاتية

8 – توبة الثعلب – بالعربية والعبرية

9- قبطان في قلب العاصفة

10 – جدي يعشق أرضه

11- في ضيافة رجال الفضاء – بالعربية والعبرية

12 – الملك فهمان الزمان

13 – عصفور في السماء

14- عفيف يحب الرغيف

15- الأسد الذي فارق الحياة مبسما

16- قرصان البحر الهائج

17- دراسات في أدب الأطفال المحلي

أشرف على اصدار 7 قصص ضمن ورشات الكتابة الابداعية :

– مغارة الديناصور العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– الكوكب الضائع ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– ثرثرة في مملكة السعادة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – دبورية

– مغامرات ادم في الغابة العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – البعينة – النجيدات

– سمر والهاتف الذكي ، بالتعاون مع المكتبة العامة ، طوبا – الزنغرية

– المخترع الصغير ، بالتعاون مع المكتبة العامة – نحف

– أمل وعجلات الزمن ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

صدر عنه :

– بنية قصة الطفل عند سهيل عيساوي ، محمد داني

– أدب الأطفال – دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي- محمد داني

جوائز حاز عليها الكاتب :

– جائزة ناجي نعمان لأدب الأطفال الأخلاقي عن قصته ثابت والريح العاتية

جائزة وزارة الثقافة في مجال أدب الأطفال ،عام 2014