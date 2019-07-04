طريق للوصول إلى الجامعات السويدية دون شهادة المدرسة الثانوية

إيهاب مقبل

هل تفتقر إلى شهادة المدرسة الثانوية أو لمْ تدرس من قبل في واحدة من المدارس الثانوية؟ وهل تفتقر إلى شهادة المدرسة الثانوية لكونك لم تنهي الدورات المطلوبة فيها؟ لا تيأس، فأختبار «المهارة الحقيقية» يتيح لك الفرصة للوصول إلى الجامعات السويدية دون الحاجة إلى الدراسة في المدرسة الثانوية أو مدرسة تعليم الكبار.

إذا كنت تفتقر بشكل كامل أو جزئي إلى المعرفة المُسبقة الرسمية المطلوبة لدورة أكاديمية أو أكثر في الجامعة، حينها يمكنك التقدم بطلب لإجراء اختبار لمهاراتك الحقيقية. ويُعد هذا الاختبار طريقة بديلة وسريعة لإثبات المعارف والمهارات المطلوبة للدراسات الجامعية. ولا ترتبط الدراسات الجامعية بسن مُحدد، وذلك لأن قانون المدرسة السويدية (2010:800) فضلًا عن وثائق السياسة يدعوان إلى «التعليم المُستمر مدى الحياة».

ولأن الكليات والجامعات السويدية يعملون بشكل مُختلف مع طرق تقييم المهارات الحقيقية، لذلك ينبغي زيارة مواقعهم الإلكترونية للإطلاع على أختبار المهارة الحقيقية، وتحميل المستندات التي تعزز الدراسات على مستويات مختلفة، وبالتالي يتم دعم المؤهلات الأساسية والخاصة بشكل أساسي دون الحاجة إلى الدراسة في المدرسة الثانوية أو مدرسة تعليم الكبار.

وهناك أيضًا طُرق أخرى للوصول إلى الجامعات السويدية دون الحاجة إلى الدراسة في المدرسة الثانوية أو مدرسة تعليم الكبار، ويتم معرفتها عبر الاتصال بمشرفي البرامج في الجامعات. ولكن الطريقة التقليدية الدارجة في البلاد للوصول إلى الدراسات الأكاديمية الجامعية عن طريق الدراسة لمدة ثلاث سنوات في المدرسة الثانوية أو مدرسة تعليم الكبار لجمع نحو 2500 نقطة حسب قانون المدرسة السويدية (2010:800).

وتنقسم البرامج في المدارس الثانوية السويدية إلى برنامجين رئيسيين: «البرنامج المهني والبرنامج التحضيري». والبرنامج المهني كما يبدو من اسمه، هو برنامج يقود إلى مهنة وأعمال معينة، مثل التمريض والحلاقة والبناء والمطاعم وهلم جره، تكون المواد الدراسية «الرياضيات والسويدية والإنجليزية فضلًا عن الأقل خمس مواد أخرى» محوره للوصول إلى المهنة أو التعليم الجامعي. والبرنامج التحضيري كما يبدو من اسمه، هو برنامج يُحضر الطالب للدراسات الجامعية، في مجالات مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وهلم جره، تكون المواد الدراسية «الرياضيات والسويدية والإنجليزية فضلًا عن الأقل تسع مواد أخرى» محوره للوصول إلى التعليم الجامعي. ولذلك، تُعد المواد الدراسية «الرياضيات والسويدية والإنجليزية»، كمواد جوهرية ومؤهلات أساسية للوصول إلى جميع الدورات التدريبية في الجامعات السويدية.

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