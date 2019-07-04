ظريف : ايران ستلتزم بالاتفاق النووي وفق ما يلتزم به الجانب الاوروبي

اعلن وزيرالخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رده على البيان الاوروبي الصادر اليوم الثلاثاء والذي انتقد فيه اجراءات ايران الاخيرة ، ان ايران من الان فصاعدا ستلتزم بالاتفاق النووي وفق ما يلتزم به الجانب الاوروبي.

وأفادت ان وزير الخارجية الايراني نشر ليل الثلاثاء تغريدة له على موقع تويتر ردا على انتقاد البيان الاوروبي لاجراء ايران الاخير بشان رفع سقف مخزون اليورانيوم المخصب .

وخاطب ظريف في تغريدته الجانب الاوروبي بالقول: متى ما التزم الاتحاد الاوروبي و E3 بتعهداتهم الاقتصادية فان ايران ستلتزم ايضا بتعهداتها .

واضاف: ان ايران من الان فصاعدا ستلتزم بالاتفاق النووي وفق ما يلتزم به الجانب الاوروبي.. هل رضيتم الان ؟

وكان ظريف قد قال في تصريح له ان ايران اجتازت وفق برنامجها حد الـ300 كلغ من اليورانيوم المخصب وهذا ما أعلناه مسبقاً وكنّا قد قلنا بوضوح ماذا سنفعل وأننا سندافع عن حقوقنا.