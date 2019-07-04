غريب منسيٌ
كفاح الزهاوي
البلابل تجمعت في لوحة سريالية
تسكب الحانا لتروي عطش الحياة
وغريب منسيٌ يقبع على ساحل موحل
يمسك الناي بحرقة وانين
يعزف لحنا
يحرك البحر الساكن
فترقص الامواج
عصفور يبحث عن ملجأ في الفراغ
يلتقط نغمات هادرة
يتهاوى رنين شدوها الى مسامعه
يسقط مسكرا من نشوة الإنشاد
على بحر من الزهور الأوركيد
يجد موطنه
تقذف أوتارها سفن النجاة
تنفلت من زحام الأمواج
تبحر صوب الشمس
تسقط في واحة من النار
تتمازج الالوان
تنفجر اللهفة إلى الرمال
تحترق شوقا للذكريات
كجمرات تتوقد تحت الركام
تبعث بدفء الأنغام الى الشواطيء
يتجدد النبض