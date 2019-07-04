قائد عمليات البصرة يهدد الصحفيين الذين يغطون التظاهرات بالسجن

3-7-2019

يعبر المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين عن أسفه للتصريحات التي أطلقها الفريق الركن قاسم نزال قائد عمليات البصرة الذي هدد فيها الصحفيين الذين يغطون تظاهرات المدينة المنكوبة بالسجن.

الفريق نزال ظهر في مقطع فديو وهو يتحدث لوسائل إعلام محلية متوعدا الصحفيين بالتوقيف في حال وفدوا لتغطية تظاهرات غير مرخصة حسب وصفه، وفات السيد الفريق إن عمل وسائل الإعلام في جميع بلدان العالم هو تغطية الأحداث ونقلها الى الجمهور بغض النظر عن قانونيتها، فالصحافة تنقل تفاصيل جرائم القتل والسطو والحروب والإحتفالات ومجالس العزاء والنزاعات والمؤتمرات والمباريات الرياضية، ولاتعتني بمشروعيتها القانونية، فالحدث هو الحدث سواء كان قانونيا، أم خلاف ذلك، وهو ماكفله الدستور العراقي والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان التي تضمن حق الحصول على المعلومة، ومعرفة الجمهور بها.