كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019: هولندا تفوز على السويد وتتأهل للنهائي للمرة الأولى

لاعبات المنتخب الهولندي يحتفلن بالفوز على المنتخب السويدي في كأس العالم للسيدات 2019 أ ف ب

فاز المنتخب الهولندي، الذي سبق وتوج بكأس أوروبا منذ عامين، مساء الأربعاء على نظيره السويدي في مباراة نصف النهائي المقامة في ليون (1-0)، ضمن مباريات كأس العالم للسيدات 2019. وستلتقي هولندا الولايات المتحدة الأحد في النهائي. وتأهلت هولندا، للمرة الأولى في تاريخها بصعوبة بعد مباراة تم تمديدها لشوطين إضافيين.

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بلغت هولندا المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة بنسختها الثامنة في فرنسا، للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الأربعاء في نصف النهائي على السويد 1-صفر بعد التمديد.

وتدين هولندا التي تشارك للمرة الثانية فقط في النهائيات بعد النسخة الماضية حيث بلغت ثمن النهائي، بتأهلها التاريخي إلى جاكي غروينن التي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 99، منهية حلم السويد ببلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2003 حين خسرت أمام ألمانيا التي سقطت أمام الإسكنديفيات 1-2 في ربع نهائي النسخة الحالية.

وتلتقي هولندا في المباراة النهائية المقررة الأحد في ليون، حيث أقيمت أيضا مباراة الأربعاء، مع الولايات المتحدة حاملة اللقب التي تخطت إنكلترا 2-1 قبل 24 ساعة.

وبعد أن غابت الفرص الخطيرة عن الشوط الأول باستثناء واحدة للسويد عبر نيلا فيشر التي تابعت تسديدة لزميلتها إيلين روبينسون، لكن الحارسة ساري فان فينيندال تألقت في الدفاع عن مرماها (37)، تغير الوضع في الشوط الثاني وكانت السويد قريبة من افتتاح التسجيل إلا أن الحظ عاندها بعدما ارتدت محاولة فيشر من القائم الأيمن إثر كرة ركنية عجزت الهولنديات عن إبعادها بالشكل المناسب (56).

الأدوار تنقلب في الدقيقة الـ63

وانقلبت الأدوار في الدقيقة 63 إذ تدخلت العارضة لمساعدة الحارسة السويدية هيدفيغ لينداهل على إبعاد رأسية فيفيان مييديما.

واختبر الفريقان حظوظهما في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى، فاحتكما إلى التمديد الأول على الإطلاق في نصف نهائي كأس العالم منذ انطلاقها عام 1991.

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ووسط صدمة الجمهور السويدي الحاضر في المدرجات، نجحت جاكي غروينن في فك الارتباط بين الفريقين بتسجيلها هدفا رائعا من تسديدة بعيدة أرضية إلى الزاوية اليمنى للحارسة ليندهال (99).

وحاول المنتخب السويدي جاهدا جر اللقاء إلى ركلات الترجيح، إلا أنه ترك مساحات خلفه كاد أن يستغلها المنتخب الهولندي لكن لاعباته عجزن عن الإفادة من الفرص التي سنحت لهن، ليكون هدف غروينن، اللاعبة الجديدة لمانشستر يونايتد الإنكليزي، الحكم الفاصل بين البلدين في نهاية المطاف.