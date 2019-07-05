اكدت اقامته في أربيل..مؤسسة السوسن العالمية تعلن عن اقامة مهرجانها “الماسي” العاشر خلال الشهر الجاري

اربيل : علي كاظم تكليف

اعلنت مؤسسة السوسن العالمية عن تنظيمها مهرجاناً كبيراً في الثاني عشر من الشهر الجاري بمدينة أربيل، و أكدت مديرة المؤسسة، وملكة جمال لبنان الدكتورة سوسن السيد أن الموسسة ستقيم مهرجانها العاشر (الماسي) في أربيل، و السابع عشر على مستوى العالم ، واضافت ان المؤسسة تسعى من خلال هذه المهرجانات على تاصيل الثقافة السياحية في البلدان العربية لاسيما العراق وربط الفن بجميع انواعه بثقافة الشعوب وتاريخها مبينة ان “المهرجان سيتضمن عدة عروض للأزياء وتقديم أغاني وغيرها من الفقرات”. وأوضحت ان”مؤسسة السوسن العالمية أصبحت اسماً معروفاً لإحياء هذا المهرجان، الذي يحوي على عدة فقرات لاسيما تكريم المبدعين وفقرات خاصة لأطباء في جميع المجالات وبحضور شخصيات عربية , مستدركة بالقول أن”إقليم كوردستان يشبه لبنان، كونه فتح أبوابه للبنانيين منذ وقت بعيد، لذلك أردنا أن نبدي تعاوناً كبيراً تحت عنوان صناعة الحياة بهدف تقارب الشعوب.