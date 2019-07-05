Posted on by

الجوية يحدد شرطاً لعودة نجمه همام طارق

أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي وليد الزيدي، اليوم الخميس، عن قرب عودة اللاعب همام طارق لعش الصقور خلال الموسم المقبل.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية في بيان “جمعني اتصال هاتفي مع اللاعب همام طارق، من أجل إعادته لعش الصقور خلال الموسم المقبل، واللاعب أعلن عن رغبته الكاملة بالعودة للبيت الجوي، وأنه لن يلعب لغير القوة الجوية في العراق”.

وتابع الزيدي ان “همام طارق سيعود للقوة الجوية خلال الموسم المقبل، بانتظار إنهاء اللاعب كافة ارتباطاته الإدارية مع الاستقلال الإيراني”.

واعلن اللاعب همام طارق عن رحيله عن صفوف الاستقلال الإيراني أمس الاربعاء، وذلك لعدم استلام مستحقاته المالية من الموسم الماضي.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close