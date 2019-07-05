الجوية يحدد شرطاً لعودة نجمه همام طارق

أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي وليد الزيدي، اليوم الخميس، عن قرب عودة اللاعب همام طارق لعش الصقور خلال الموسم المقبل.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية في بيان “جمعني اتصال هاتفي مع اللاعب همام طارق، من أجل إعادته لعش الصقور خلال الموسم المقبل، واللاعب أعلن عن رغبته الكاملة بالعودة للبيت الجوي، وأنه لن يلعب لغير القوة الجوية في العراق”.

وتابع الزيدي ان “همام طارق سيعود للقوة الجوية خلال الموسم المقبل، بانتظار إنهاء اللاعب كافة ارتباطاته الإدارية مع الاستقلال الإيراني”.

واعلن اللاعب همام طارق عن رحيله عن صفوف الاستقلال الإيراني أمس الاربعاء، وذلك لعدم استلام مستحقاته المالية من الموسم الماضي.