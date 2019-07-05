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الصدريون يتحركون لتشكيل “مجلس انضباط” لملاحقة 100 نائب

دعا تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب الى تشكيل “مجلس انضباط” لمحاسبة بعض النواب.
وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي، “لا توجد محاسبة حقيقية للنواب المتغيبين، كما لا توجد اسماء للنواب المتغيبين تنشر في وسائل الاعلام، فقط التهديد بهذا الشيء دون تطبيقه، خصوصا انه أكثر من (100) لا يحضرون الجلسات”.
وشدد الزيادي انه “على رئاسة مجلس النواب تشكيل (مجلس انضباط) لمحاسبة النواب، الذين لا يحضرون الجلسات ولإعادة النظر بالنواب المتغيبين، فليس من المعقول أكثر من (100) لا يحضرون جلسات البرلمان”.

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