الكربولي يكشف عن الجهة التي رشحت شخصيات للدرجات الخاصة

كشف الامين العام لحزب الحل، النائب محمد الكربولي، يوم الخميس، عن الجهة التي رشحت شخصيات للدرجات الخاصة، التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، للبرلمان للتصويت عليها.

وقال الكربولي ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ارسل قائمة فيها بعض مرشحي الدرجات الخاصة، وهذه القائمة كانت من اختياره حصراً”.

وأكد ان “جميع الكتل والأحزاب السياسية، لم تتدخل بهذه الاختيارات لا من قريب او من بعيد، بل هي اختيار عبدالمهدي وحده، كما ان المرشحين، اختارهم هم من نفس المؤسسات الذين يعملون بها حاليا”.

وارسل عبدالمهدي قائمة ضمت كلا من، علي عبد الأمير علاوي مرشحا لمحافظ البنك المركزي، وصلاح نوري خلف لرئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم مستشارا لرئيس الوزراء، وفياض حسن نعمة وكيلا لوزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي وكيلا لوزارة النفط، وعادل كریم كاك احمد وكيلا لوزارة الصناعة.