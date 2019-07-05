النزاهة تكذب ما نشرته جريدة “الصباح” الرسمية بشأن رفع الحصانة عن خمسة نواب

محمد عبد الكريم

نفت الهيئة العامة للنزاهة اليوم الخميس رفع الحصانة عن عدد من اعضاء مجلس النواب الذي نشرته جريدة “الصباح” الرسمية هذا اليوم بالمانشيت العريض على صفحتها الاولى، ودعت الهيئة وسائل الاعلام إلى توخي الدقة حال نقل المعلومات، وعدم التصرف بداعي الإثارة والتهويل.

وأوضحت الهيأة أن ما نقلته عدد من وسائل الإعلام من أخبار، نقلاً عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيأة رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقاً، وصيغ بعباراتٍ مغايرة للتصريح الذي أدلى به السيد رئيس الهيأة، مطالبة بعدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفي.

وشددت الهيأة على أنها تتخذ نهجاً واضحاً في تصريحاتها الإعلاميَّة لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعيَّة؛ لذلك فإنها تنبه إلى أن التصريح كان حول إحالة مجموعة قضايا إلى القضاء دون ذكر تفاصيلها .

وكانت جريدة الصباح الرسمية قد نشرت اليوم الخميس تقريرا على صفحتها الاولى قالت فيه ان الهيئة طلبت من البرلمان رفع الحصانة عن خمسة نواب لاتهامهم بقضايا فساد، وسرعان ما تناقلت وسائل الاعلام هذا الخبر العاري عن الصحة، وسبق للصباح في عهد رئيس تحريرها الحالي عباس عبود ان فبركت الكثير من المعلومات وتلاعبت بتفاصيلها للطعن في نزاهة مؤسسات الدولة خدمة لاجندات معينة.