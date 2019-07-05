النزاهة توضح حقيقة رفع الحصانة عن نواب

نفت هيأة النزاهة يوم الخميس طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب، فيما دعت إلى توخي الدقة حال نقل المعلومات، وعدم التصرف بداعي الإثارة والتهويل.

وأوضحت الهيأة في بيان أن ما نقلته عدد من وسائل الإعلام من أخبار، نقلاً عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيأة رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقاً، وصيغ بعباراتٍ مغايرة للتصريح الذي أدلى به رئيس الهيأة، مطالبة بعدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفي.

وشددت الهيأة على أنها تتخذ نهجاً واضحاً في تصريحاتها الإعلاميَّة لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعيَّة؛ لذلك فإنها تنبه إلى أن التصريح كان حول إحالة مجموعة قضايا إلى القضاء دون ذكر تفاصيلها.