بالفيديو..«معتوق» يكشف أعداد قتلى معركة الحسم في طرابلس

قال المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، إنَّ ارتفاع عدد ضحايا الحرب في طرابلس وصل إلى ألف قتيل و500 جريح، منذ اندلاع المواجهات، وتحديدًا منذ يوم 4 أبريل الماضي.

وأضاف معتوق، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ العودة للعملية السياسية والدخول في حوار وطني جامع يتطلب القضاء على الجماعات التكفيرية، والعصابات المسلحة.

وتابع معتوق، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أصبحتا على قناعة كاملة بأنَّ من يتحكم الآن في العاصمة الليبية طرابلس هيَّ الميليشيات المسلحة التي تُسيطر على مفاصل المؤسسات السيادية في الدولة، حيثُ أنَّ هذه الميليشيات الإرهابية حولت ما تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، إلى رهائن.

وأثنى معتوق، على موقف مصر مُمثلاً في القيادة العسكرية والسياسية، وكذلك موقف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالإضافة إلى موقف الشيخ محمد بن زايد، الداعمين لإعادة بناء الدولة والجيش الوطني الليبي.

وناشد معتوق، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن يدعو لانعقاد جلسة طارئة وفق مقررات الرياض الأخيرة، التي تمَّ خلالها رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في أي بلدٍ عربي، وأن تدفع «الجامعة» باتجاه سحب الثقة من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، اللذان يُوفران غطاءًا سياسيًا لهذه الجماعات الإرهابية.

