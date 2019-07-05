داخلية كوردستان ترفض التريث بقرار منع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة

رفضت وزارة داخلية اقليم كوردستان يوم الخميس التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة الى اراضي الاقليم.

وقال المدير العام لديوان وزارة داخلية الاقليم سامي جلال في تصريح للصحفيين اليوم من العاصمة اربيل ان “ذلك القرار باقٍ كما هو ولم يطرأ عليه اي تغيير”.

واضاف ان “الوزارة لا تنوي ايضا اجراء اي تعديل على” القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر تموز الجاري.

وكان عدد من التجار في معارض السيارات في العاصمة اربيل قد طالبوا يوم الاربعاء وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بإعادة النظر بشأن قرارها في منع دخول السيارات المصدومة والغارقة التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية، داعين الى تأجيل العمل بالقرار الى مدة شهرين على اقل تقدير لانهم قد اشتروا عددا كبيرا من تلك الانواع من السيارات قبل صدور القرار.

يشار الى ان وزارة الداخلية في الاقليم قد اصدرت قرارا في شهر حزيران الماضي يقضي بمنع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة من امريكا، محذرة شركات الاستيراد بغرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي في حال مخالفتها ذلك القرار.