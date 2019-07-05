رئاسة برلمان اقليم كوردستان تحدد موعدا لعقد جلسة وتدعو الاعضاء لحضورها

حددت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم السبت المقبل موعدا لعقد جلسة لها.

ودعت رئيس البرلمان فالا فريد في بيان اليوم الخميس الاعضاء كافة الى حضور الجلسة رقم (10) في السنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة للبرلمان.

ونوهت الى ان الجلسة سيتم عقدها الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم السبت المصادف 6/7/2019.

يشار الى ان البرلمان كان قد قرر في الجلسة التي عقدها يوم الاحد تمديد فصله التشريعي الحالية 15 يوما لغرض منح الفرصة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني تقديم كابينته قبل انتهاء الموعد المحدد في يوم 12 من شهر تموز الجاري.