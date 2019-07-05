Posted on by

رئاسة برلمان اقليم كوردستان تحدد موعدا لعقد جلسة وتدعو الاعضاء لحضورها

حددت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم السبت المقبل موعدا لعقد جلسة لها.

ودعت رئيس البرلمان فالا فريد في بيان اليوم الخميس الاعضاء كافة الى حضور الجلسة رقم (10) في السنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة للبرلمان.

ونوهت الى ان الجلسة سيتم عقدها الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم السبت المصادف 6/7/2019.

يشار الى ان البرلمان كان قد قرر في الجلسة التي عقدها يوم الاحد تمديد فصله التشريعي الحالية 15 يوما لغرض منح الفرصة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني تقديم كابينته قبل انتهاء الموعد المحدد في يوم 12 من شهر تموز الجاري.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close