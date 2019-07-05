رئيس اقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة كوريا الجنوبية

تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء دعوة رسمية لزيارة كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة اربيل وفدا من تلك البلاد يرأسه نائب رئيس كوريا الجنوبية للشؤون الخارجية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ان الوفد وجه دعوة رسمية الى بارزاني لزيارة كوريا الجنوبية في اقرب فرصة ملائمة.

من جهته شكر بارزاني التهنئة التي تقدم بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشعب كوريا الجنوبية بمناسبة تسنمه رئاسة اقليم كوردستان، شاكرا ايضا الدعوة الرسمية لزيارة تلك البلاد.

واكد على العلاقات الطيبة بين اقليم كوردستان وكوريا الجنوبية في جميع المجالات، قائلا منذ تواجد قوات الزيتون والمؤسسات غير الحكومية الكورية الجنوبية في اقليم كوردستان، وهم تقدم المساعدة وتنفذ المشاريع الخدمية لشعب الاقليم.