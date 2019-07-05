شكراً على تعازيكم ومواساتكم لعائلة الفيلي

‫بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ‬

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ))

صدَقَ الله العَظِيم

الحمد لله الذي أعطانا فشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا التعازي والمواساة، سواء بحضورهم مراسم الدفن او العزاء أو عبر الاتصال الهاتفي أو بالرسائل النصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوفاة والدتنا الحاجة ام عبد الرحمن الفيلي نسأل الله العزيز الرحيم ان يجنبكم السوء والبلاء وان يرعاكم بعنايته، لقد كان لمشاركتكم وتعازيكم الرقيقة أبلغ الاثر على نفوسنا جميعاً. وكان لزاماً علينا أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير المقرون بصادق الود والوفاء، شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خيـر جزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يرحم موتاكم وموتى المسلمين والمسلمات جميعآ.

وتقبلوا منا خالص التقدير والتحية والاحترام.

عن عائلة المرحوم الحاج عبد الرحيم الفيلي وعوائل إخوته كل من المرحوم علي رضا والحاج عبد الستار

Lukman