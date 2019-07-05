Posted on by

طرف يقتل جسدا و طرف آخر يشوّه و يقتل روحا

بقلم مهدي قاسم

ليس من ثمة شيء يدعو إلى افتخار و تبجح بين طرفي الإسلامي السياسي
الشيعي و السني على حد سواء ، بالرغم من تصاعد قوة التراشق بالأوحال و احتدام حدة التهجم ونبرة التسقيط والتحقير بين الطرفين المتنازعين والمتصارعين ــ بالأساس ــ من أجل السلطة والمال والهيمنة السياسية بهدف إلغاء الآخر ، فإذا تفردت تنظيمات الإسلام السياسي ” السني
” بالإرهاب و الوحشية بمختلف مسمياتها ابتداء من ” تنظيم ” القاعدة ” فمرورا بعصابات داعش وبوكو حرام و إرهابيي ولاية سيناء و انتهاء ب”أبو حطاب ” و خطاب ووهّاب !!، حيث تفقس كلها من بيضة الأخوانجية و السلفية و الوهابية التكفيرية لتنتهج نهجا إجراميا وحشيا في منتهى
قسوة وسادية تاركين خلفهم جحافل كبيرة من ضحايا مقتولين ذبحا و غدرا، نقول إذا تفردت هذه التنظيمات الإرهابية بأعمالها البربرية المباشرة ذبحا و حرقا ، فإن تنظيمات و أحزاب الإسلام السياسي ” الشيعية ” قد دأبت على قتل روح الإنسان العراقي رويدا رويدا تجويفا و سقما
و خواء وكمدا ، كتعذيب نفسي بطيء و رهيب ، في وسط أجواء مضغوطة و خانقة من ضروب فقر و حرمان و يأس و إحباط و بطالة و إذلال ، وسوء خدمات و تشويهات روحية عميقة فعلا ، عبر تفشي الاتكالية واللامبالاة وعدم الاكتراث و نشر الغيبيات والخرافات ونزعة الوثنية الجديدة، و
محاربة فرص التسلية و الترفيه و التنفيس و الارتياح ، من خلال إلغاء أو تعطيل الأندية الاجتماعية ودور السينما و المسرح ، لتأتي في مقابل ذلك عملية شرعنة سرقة المال العام و تطبيع مظاهر الفساد من قبل عصابات الأحزاب المتحكمة و الحاكمة ، لسعي مضلل حتى تكون هذه المظاهر
أمرا واقعا لا مهرب من القبول به في كل الأحوال و الظروف ، طبعا بالتوازي مع تزايد معاناة ، المواطن الأمر الذي يدفعه إلى الاحتجاج و التظاهر ، ليجد نفسه في مواجهة الرصاص الحي حينا أو يتعرض لعملية اعتقال وتعذيب و مهانة حينا آخر ، ليرى نفسه أخيرا و كالعادة ، مراوحا
في نفق مسدود بدون أي بصيص ضوء من أمل نحو مستقبل فيه شيء من فرج أو خير، فيرتد على نفسه منكمشا ، قانطا و كئيبا ، في وسط مظاهر محيطة من الإهمال و الخراب و التدهور العام على كل صعيد و ناحية ، و بدون أي أمل يسنده من أجل مواصلة المشوار الشاق والصعب غير التفكير
أما بالهجرة أو بالانتحار ..

أجل إنه قتل روحي بطيء بل و بطيء جدا في فصول متواصلة متكررة من
عذابات نفسية فظيعة ليس من ثمة نهاية لها في الوقت الراهن و لا في مستقبل منظور.

و هكذا نجد أن كلا الطرفين يشتركان في نفس المستوى ــ تقريبا ــ
من عملية قتل الروح العراقية حينا جسدا وبشكل مباشر ، وحينا آخر روحا معذبة ويائسة ولكن عبر مراحل طويلة وبطيئة .

وضمن هذا المنظور و الواقع فليس لهذا الطرف أو ذاك ما يفتخر أو يتبجح
به على أنه أفضل من الطرف الآخر !!، ، أن لم يكن العكس هو الصحيح ، بقدر ما يجب تجريم كلا الطرفين و من ثم رميهما في مزبلة التاريخ حيث مكانهما المناسب هناك تماما .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close