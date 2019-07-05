قيادي بالاتحاد الوطني يكشف حقيقة حسم مرشح لمنصب محافظ كركوك

نفى عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني احمد كورده يوم الخميس ما تناقلته وسائل اعلام محلية بشأن حسم المرشح لنيل منصب محافظ كركوك.

وكانت تلك الوسائل قد تناقلت يوم امس الاربعاء خبرا مفاده ان الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني قد توصلا الى اتفاق على مرشح للمنصب المذكور.

وقال كورده في تصريح لإذاعة “صوت امريكا” قسم اللغة الكوردية اليوم، انه “وفق المعلومات المتوفرة لدي لم يتم حسم مرشح للمنصب”، مستدركا القول انه “بعد ان يتفق الجانبان على مرشح معين عندها سيتم الحسم”.

واضاف ان “الاتحاد الوطني سيختار المرشح لنيل منصب محافظ كركوك مع مراعاة ملاحظات، ومقترحات الديمقراطي الكوردستاني لأننا تربطنا اتفاقات بهم”.